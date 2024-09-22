Mash: Сослуживцы бывшего адвоката Пашаева ни разу не видели его в бою

Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ
Бывший адвокат Эльман Пашаев до задержания служил в зоне специальной военной операции командиром танка Т-80. Однако никто из сослуживцев ни разу не видел его в бою.
Как сообщает телеграм-канал Mash, экс-адвокат, некогда защищавший актёра Михаила Ефремова, заключил контракт с министерством обороны в феврале нынешнего года. Сначала он служил в 95-м стрелковом полку, но чем=то очень не понравился командованию воинской части. Тогда Пашаев перевёлся в пятую бригаду.
По рассказам сослуживцев одиозного юриста, с новым руководством он быстро сумел наладить хорошие отношения. Адвокат пообещал, используя свой опыт, помочь в решении юридических трудностей, возникающих в бригаде. Однако, отмечают однополчане, никто и никогда не видел Пашаева, участвующего в бою на танке Т-80, командиром экипажа которого он числился согласно штатному расписанию части.
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Александр Бойцов