Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Экс-адвокат Пашаев сравнил условия в камере СИЗО с отличной гостиницей

Экс-адвокат Пашаев сравнил условия в камере СИЗО с отличной гостиницей

Эльман Пашаев (Фото: riamediabank.ru/Михаил Воскресенский)

Эльман Пашаев (Фото: riamediabank.ru/Михаил Воскресенский)

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву, арестованному по обвинению в мошенничестве, не разрешено общаться ни с кем, кроме адвоката. Тем не менее, он считает условия пребывания в СИЗО очень комфортными.


Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По требованию следствия скандальный адвокат не может просить в изоляторе свиданий и писать письма родственникам, чтобы он никого больше не смог «развести» на деньги. Его двоих сокамерников, «значимых людей в погонах», предупредили, чтобы они были с Пашаевым осторожнее. Экс-эдвокат может видеться толко со своим защитником по уголовному делу.

Бывший адвокат содержится в отдельном корпусе СИЗО «Матросская тишина», который прозвали «Кремлевским централом». Туда обычно помещают высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Пашаев очень доволен условиями содержания и сравнивает их с лучшими гостиницами. По его словам, душ в камере лучше, чем у него дома. Везде очень чисто, бельё меняют каждую неделю. Есть спортзал, библиотека и даже салон красоты. Еду есть возможность заказывать из ресторана. Экс-адвокат также отметил вежливость и культурное обхождение администрации СИЗО.

Читайте также:

Появились новые подробности схемы экс-адвоката Пашаева в зоне СВО

Суд отклонил апелляцию Пашаева на арест и оставил его в СИЗО

Знакомая Пашаева опровергла его участие в боях на передовой в зоне СВО
#деньги
#адвокат
#письма
#сизо
#салон красоты
#дома
#библиотека
Участие в подмосковном «Правовом марафоне для пенсионеров» приняли 700 человек
14 ноября 2024, 12:20

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Почти 700 человек стали участниками областной социально-правовой акции «Правовой марафон для пенсионеров» в этом году, мероприятия в рамках акции проводили помощники уполномоченного по правам человека в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
«Основной целью «Правового марафона для пенсионеров» является повышение уровня правовой культуры и социальной адаптации граждан старшего поколения. Для нас важно, чтобы пожилые люди активно участвовали в социальной жизни, знали о нововведениях в законодательстве в области пенсионного и социального обеспечения, здравоохранения, ЖКХ», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
Различные круглые столы, лекции и встречи, посвящённые правам пенсионеров, проходили в десяти подмосковных округах — в Домодедове, Наро-Фоминске, Богородском округе, Красногорске, Егорьевске, Краснознаменске, Серпухове, Власихе, Люберцах и Воскресенске.

Читайте также:

Омбудсмен Фаевская помогла заявителю с оформлением пенсии

Ирина Фаевская присоединилась к обсуждению вопросов развития института пробации

18 жителей Подмосковья пришли на приём к омбудсмену Фаевской
#ирина фаевская
#омбудсмен
#пенсионеры
#уполномоченный
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На восьми региональных дорогах Подмосковья отремонтировали остановки
14 ноября 2024, 12:07

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Автобусные остановки, расположенные на восьми региональных дорогах в семи городских округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Остановки отремонтировали на Октябрьском проспекте в Люберцах, на проспекте Победы в Ступине, на Пролетарском проспекте в Щёлкове, на Первомайской улице в Лосино-Петровском и на Пироговском шоссе в деревне Высоково городского округа Мытищи», — говорится в сообщении.
Кроме того, были отремонтированы остановки общественного транспорта на дороге в деревне Новленское и на 48-м километре Каширского шоссе в городском округе Домодедово.

В министерстве добавили, что проведение ремонта контролируется с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Читайте также:

На четырёх улицах Жуковского вводят ограничения на остановку автомобилей

Вопросы ремонта дорог и домов обсудили на выездной администрации в Кашире

В подмосковном Минтрансе рассказали, какие пешеходы чаще всех попадают в ДТП
#минтранс мо
#остановки
#ремонт
#автодор
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач предупредил об опасных свойствах имбиря
Врач Харлов: имбирь может способствовать обострению панкреатита
14 ноября 2024, 11:51

Фото: iStock/pilipphoto

Во время холодов россиян часто одолевают болезни, верный способ спастись от которых — заварить чай с имбирем и лимоном.
Гастроэнтеролог, терапевт, медицинский блогер Доктор Ник (настоящее имя — Никита Харлов) в беседе с «Радио 1» заявил, что имбирь имеет не только целебные свойства, как считают многие, но и опасные.
«Многие, чтобы вылечиться на следующий день натирают две чайные ложки имбиря и съедают. А это следует разбавлять, потому что если передозировать, то эффекты будут неприятные: может обостриться панкреатит, появиться жидкий стул, боль в животе, в целом неприятные ощущения. Более того, имбирь имеет способность к разжижению крови», — предостерег эксперт.

По его словам, по вкусу можно понять, насколько сильная концентрация имбиря, потому что это будет очень остро и тяжело для употребления.
«Лечебного эффекта я бы добивался через более низкие дозы. Когда они ощущаются, во рту будто теплее становится, но еще не жжет. А когда уже начинает отчетливо сильно жечь, так, что человек начинает чаще дышать и пытается этот вкус чем-то забить другим — это уже вредно. Это стимуляция за счет избыточного раздражения», — сказал врач.

Он отметил, что имбирь не рекомендуется употреблять женщинам во втором триместре беременности и позже, а также тем, кто склонен к невынашиванию и к выкидышам.

Читайте также:

Терапевт назвал продукт, который спасает в период простуд

Россиянам раскрыли, что спасёт от полноты осенью и зимой

Россиянам раскрыли, как спастись от болезней зимой
#эксперт
#врач
#человек
#терапевт
#болезни
#болезнь
#холод
#врачи
#больницы
#больница
#питание
#чай
#кулинария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сжегшего Коран Никиту Журавеля снова судят: за что его избил Адам Кадыров, новые обвинения
14 ноября 2024, 11:44

Никита Журавель (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)

Житель Волгограда Никита Журавель стал предметом обсуждений в 2023 году. Тогда 20-летний студент был задержан за осквернение Корана. Позже появилась информация о том, что Журавель стал жертвой нападения в СИЗО. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Кто такой Никита Журавель


Никита Журавель родился в 2004 году в Севастополе и учился в Нахимовском кадетском училище. После окончания школы он поступил в севастопольский филиал Волгоградского педагогического института, а затем переехал в Волгоград для продолжения учебы по специальности «экономика». Перед арестом 19 мая 2023 года Журавель жил в арендованной квартире в Ворошиловском районе Волгограда.

Осквернение Корана и связь с СБУ


В мае 2023 года Никита Журавель сжег священную книгу мусульман и снял это на видео на фоне мечети в Волгограде. Когда молодого человека задержали правоохранители, он рассказал, что он пошел на такой поступок ради 10 тысяч рублей. По его словам, акцию он устроил по заказу спецслужб Украины.
«Я купил Коран по заданию СБУ и сжег его 4 мая 2023 года рядом с мечетью», — настаивал задержанный.
Никита Журавель в зале суда (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)


Избиение Журавеля сыном Кадырова


23 мая в Чечне прошел массовый митинг, организованный властями, на котором участники с плакатами требовали строгого наказания для арестованного Журавеля. В тот же день глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился перевести Журавеля из волгоградского СИЗО в Грозный и передать расследование в Следственное управление Чечни.

В августе 2023 года, находясь в Грозном, Журавель обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с заявлением о том, что его избил Адам Кадыров. Однако Москалькова не инициировала проверку и перенаправила обращение в чеченские органы. ФСИН по Чечне сначала сообщила о проведении проверки инцидента, но позже отказалась от дальнейших комментариев после того, как Кадыров публично подтвердил участие своего сына в избиении. В конце сентября глава Чечни выразил гордость за действия своего наследника.
«Хорошо, если он убил бы его»: Кадыров об избиении сыном Журавеля
«Хорошо, если он убил бы его»: Кадыров об избиении сыном Журавеля


Почему Никиту Журавеля судят повторно


Никита Журавель вновь стал объектом судебного разбирательства, поскольку ему предъявлено обвинение в государственной измене. Генеральная прокуратура России 3 октября сообщила об утверждении обвинительного заключения против него. Согласно данным следствия, Журавель якобы сотрудничал с Службой безопасности Украины (СБУ).

По информации следствия, Журавель сам предложил свои услуги представителю СБУ через мессенджер. В марте 2023 года он отправил видеоматериалы, на которых были запечатлены железнодорожные составы, перевозящие технику Вооруженных сил России, а также информация о военных самолетах и перемещении транспортных средств одной из воинских частей. Дело Никиты Журавеля было передано для дальнейшего рассмотрения в Волгоградский областной суд. Слушание по делу состоялось 14 ноября.

Читайте также:

Обвинение запросило 3,5 года колонии Журавелю, сжёгшему Коран

У акции Журавеля и у беспорядков в Махачкале оказался один координатор

Никита Журавель заявил в суде, что изучает Коран
#суд
#дело
#проверки
#прокуратура
#обвинение
#ск рф
#сизо
#расследование
#фсин
#кадыров
#коран
#волгоград
#избиение
#сбу
#бастрыкин
#чечня
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России стартовал конкурс на лучшую публикацию в СМИ на тему газоснабжения
14 ноября 2024, 11:30

Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз»

Начался приём работ на всероссийский конкурс «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в средствах массовой информации, сообщает пресс-служба организатора конкурса — компании «Газпром межрегионгаз».
«Конкурс проводится в шести номинациях: «Лучший сюжет на телевидении и видеохостингах», «Лучшая публикация в печатном издании», «Лучшая публикация в информационном агентстве», «Лучшая публикация в интернет-издании», «Лучшая публикация в социальных сетях и блогах», «Лучший материал на радио», — говорится в сообщении.
На конкурс принимаются работы, опубликованные в период с 1 января текущего года по 1 августа 2025 года. Адрес электронной почты для приёма заявок: konkursgaz@yandex.ru.

Награждение победителей и призёров конкурса планируется провести осенью 2025 года в рамках Петербургского международного газового форума.

Читайте также:

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в песенном конкурсе

Российские часы номинированы на престижный часовой Гран-при

В финал конкурса «Моя страна — моя Россия» вышли 9 представителей Подмосковья
#конкурс
#газ
#газификация
#сми
#газоснабжение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прокурор запросил пожизненный срок для главы РДК* Капустина
14 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/ AMilkin

Прокурор запросил пожизненный приговор для главаря «Русского добровольческого корпуса»* (РДК) Дениса Капустина** и актёра Кирилла Канахина** за вторжение в Брянскую область, информирует ТАСС.
«Прошу заочно признать Капустина и Канахина виновными и назначить им пожизненное лишение свободы», — изложил прокурор.

Иным фигурантам уголовного дела — Алексею Огурцову, Антону Зырянову и Александру Галанову — тоже запрошен приговор с пожизненным лишением свободы. Прокурор выступал за то, чтобы подсудимые первые десять лет отбывали наказание в тюрьме, а оставшиеся части в колонии особого режима. Он также настаивает на штрафе в размере четырёх миллионов рублей для каждого.

Фигуранты дела в составе украинской диверсионной группы вместе со взрывными устройствами незаконно пересекли границу России. Они проникли в два села под Брянском. Там они открывали огонь по автомобилям местных жителей. Пострадал один ребёнок, а два водителя погибли.

Читайте также:

Суд одобрил изъятие оружия у атаковавшего Брянскую область главы РДК* Капустина**

Суд лишил прав на московскую квартиру главаря РДК* Дениса Капустина

Российские бойцы ликвидировали взвод РДК* в Курской области

* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.
#суд
#приговор
#наказание
#тюрьма
#брянская область
#рдк*
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Терапевт назвал продукт, который спасает в период простуд
Врач Харлов: имбирь обладает антибактериальным, противовирусным и противогрибковым эффектами
14 ноября 2024, 11:13

Фото: iStock/Dmitriy Sidor

Имбирь — спасатель многих людей в период простуд. Его корнеплод, как известно, содержит в себе большое количество антиоксидантов и витаминов группы В, С.
Гастроэнтеролог, терапевт, медицинский блогер Доктор Ник (настоящее имя — Никита Харлов) в беседе с «Радио 1» заявил, что имбирь ценится не за витамин С, как все предполагают.
«Это старое средство из еще растительной медицины. И основные его эффекты связаны с тем, что он является антибактериальным, противовирусным и противогрибковым средством. В нем содержится небольшое количество медикаментов, защищающих нашу систему от разного рода стрессоров, включая ту же простуду», — сказал он.

По его словам, высушенный имбирь гораздо слаще обычного, поэтому люди его используют как специю без особых проблем, а наиболее сильным считается все-таки свежий корнеплод, и в связи с его терпкостью самым безопасным вариантом его использования будет чай.
«Польза от засахаренного имбиря 50 на 50. У половины людей эта энергия из углеводов пойдет в дело, в том числе и на противовоспалительный эффект. Если к этому добавить салициловой кислоты, например, аспирина, то это будет даже способствовать снижению воспаления, и человек начнется натурально испускать из тебя тепло, а для другой половины людей засахаренный имбирь ситуацию может только ухудшить. К сожалению, сейчас трудно предсказать, от чего это именно зависит, но это основано на реакциях людей», — объяснил врач.

Он добавил, что имбирь лучше не употреблять на голодный желудок, потому что может произойти обострение желудочно-кишечных заболеваний.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, что спасёт от полноты осенью и зимой

Подмосковный гастроэнтеролог Перминова назвала фрукт, спасающий от осенней хандры

Диетолог Писарева раскрыла неожиданную пользу орехов
#врач
#чай
#тепло
#человек
#терапевт
#люди
#питание
#кулинария
#овощи
#болезни
#грипп
#врачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье завершается рекультивация мусорного полигона «Шатурский»
14 ноября 2024, 11:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов «Шатурский», расположенного на территории городского округа Шатура, почти полностью завершена, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Тело полигона засыпано плодородной почвой и засеяно травами, налажена система сбора фильтрата, а свалочный газ из тела полигона будет сжигаться в установке по дегазации», — говорится в сообщении.
Благодаря рекультивации ликвидируется досаждавший жителям округа запах от свалки. Как объяснил замглавы Шатуры Василий Косолапов, запах устраняет сформированное особым образом тело полигона — послойная укладка, мембраны и специальные материалы.

«Количество оставшегося свалочного газа будет недостаточно для создания значимых неудобств нашим жителям», — подчеркнул Василий Косолапов.
Согласно плану, рекультивация полигона ТКО «Шатурский» должна быть завершена уже в эту пятницу — 15 ноября.

Читайте также:

В 2025 году 16 детей-сирот из Шатуры будут обеспечены жильём

Фестиваль народного танца собрал в Шатуре более 400 участников

В Шатуре открыли скейт-площадку
#шатура
#тко
#полигон
#рекультивация
#мусор
#отходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность дорог Подмосковья утром 14 ноября составила пять баллов
14 ноября 2024, 10:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 14 ноября, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Ярославское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское и Щёлковское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировали более миллиона автомобилей, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

Названо самое частое нарушение ПДД в Подмосковье

Движение по обновлённому участку Пироговского шоссе откроют в конце декабря

В подмосковном Минтрансе рассказали, какие пешеходы чаще всех попадают в ДТП
#минтранс мо
#дороги
#трафик движения
#пробки
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате