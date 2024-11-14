Экс-адвокат Пашаев сравнил условия в камере СИЗО с отличной гостиницей

Эльман Пашаев (Фото: riamediabank.ru/Михаил Воскресенский)
Бывшему адвокату Эльману Пашаеву, арестованному по обвинению в мошенничестве, не разрешено общаться ни с кем, кроме адвоката. Тем не менее, он считает условия пребывания в СИЗО очень комфортными.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По требованию следствия скандальный адвокат не может просить в изоляторе свиданий и писать письма родственникам, чтобы он никого больше не смог «развести» на деньги. Его двоих сокамерников, «значимых людей в погонах», предупредили, чтобы они были с Пашаевым осторожнее. Экс-эдвокат может видеться толко со своим защитником по уголовному делу.
Бывший адвокат содержится в отдельном корпусе СИЗО «Матросская тишина», который прозвали «Кремлевским централом». Туда обычно помещают высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Пашаев очень доволен условиями содержания и сравнивает их с лучшими гостиницами. По его словам, душ в камере лучше, чем у него дома. Везде очень чисто, бельё меняют каждую неделю. Есть спортзал, библиотека и даже салон красоты. Еду есть возможность заказывать из ресторана. Экс-адвокат также отметил вежливость и культурное обхождение администрации СИЗО.
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Александр Бойцов