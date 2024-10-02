Суд отклонил апелляцию Пашаева на арест и оставил его в СИЗО

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Суд отклонил апелляцию бывшего адвоката Эльмана Пашаева на арест и оставил его в СИЗО. Об этом сообщает Shot.
Адвокат рассказал, что Пашаев в СИЗО имеет возможность заниматься спортом. Он хорошо себя чувствует.
На заседании 2-го Западного военного окружного суда, Пашаев присутствовал по ВКС. По решению суда, он останется в СИЗО до 15 ноября.
Напомним, бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в феврале он убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу. Пашаеву грозит до 10 лет колонии.
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На заседании 2-го Западного военного окружного суда, Пашаев присутствовал по ВКС. По решению суда, он останется в СИЗО до 15 ноября.
Напомним, бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в феврале он убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу. Пашаеву грозит до 10 лет колонии.
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Элина Позднякова