Появились новые подробности схемы экс-адвоката Пашаева в зоне СВО

По делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали его сослуживца Фаика Гасанова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источник из 95-го стрелкового полка. Отмечается, что через него правозащитник предлагал уехавшим на СВО заключенным за деньги отсидеться в тылу.