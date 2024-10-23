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Появились новые подробности схемы экс-адвоката Пашаева в зоне СВО

Mash: в Донецке по делу экс-адвоката Пашаева задержали его сослуживца Гасанова
23 октября 2024, 12:15
Эльман Пашаев (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Эльман Пашаев (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

По делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали его сослуживца Фаика Гасанова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источник из 95-го стрелкового полка. Отмечается, что через него правозащитник предлагал уехавшим на СВО заключенным за деньги отсидеться в тылу.


По информации издания, Гасанов является «правой рукой» командира Виктора Москаленко с позывным «Сид», а также земляком Пашаева, с которым они сдружились по прибытии адвоката в полк. По предварительной информации канала, через Гасанова шли деньги Пашаеву.

Сообщается, что сейчас Фаик Гасанов доставлен в Москву на допрос, а в полку работает военно-следственное управление СКР, которое допрашивает бойцов о подробностях службы Пашаева — в каком ПВД находился, сколько людей успел оставить в тылу и знал ли о его схемах командир.

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Экс-адвокат Пашаев предлагал заключенным на СВО отсидеться в тылу за деньги
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#адвокат
#сво
RT: тело погибшей в Ташкенте журналистки Паперной кремируют на родине
23 октября 2024, 12:25

Фото: istockphoto/Eisenlohr

Тела журналистки Инессы Паперной и ее друга, которые погибли в гостинице Ташкента в результате отравления, кремируют на родине. Их уже доставили в Москву, сообщил журналистам RT отец погибшего Максима Радченко. Родственники не исключили подачи гражданских исков к гостиничной администрации.
По словам собеседника, тела к отправке в РФ готовили специалисты ритуального агентства на территории Узбекистана. Стоимость услуг в рублях составила примерно 400 тысяч.

Накануне во вторник, 22 октября, проинформировали, что в номере отеля в Ташкенте обнаружили тело журналистки из России Инессы Паперной, а также ее друга Максима Радченко. Сообщалось, что, предположительно, смерть наступила от отравления болотным газом.

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Россиянка ударила сына по голове кочергой и заставила выпить чистящее средство
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#журналистика
#смерть
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Россиянка ударила сына по голове кочергой и заставила выпить чистящее средство
В Красноярском крае пройдет суд над женщиной за покушение на убийство сына
23 октября 2024, 12:22

Фото: iStock/Pawel Kacperek

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, которая ударила сына по голове кочергой и заставила выпить чистящее средство. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Женщина проходит обвиняемой по нескольким статьям. Свою вину она не признает. Обвиняемая рассказала, что «не желала смерти сыну, ударила его по голове кочергой случайно, а моющее средство дала ему выпить, чтобы мальчик перестал ее оскорблять».

Согласно данным следствия, инцидент произошел после того, как женщина вернулась домой после продолжительного застолья. Сын сделал ей замечание о чрезмерном употреблении алкоголя, в ответ фигурантка дела взяла металлическую кочергу и ударила ею мальчика по голове. После этого она заставила пострадавшего выпить чистящее средство.

Когда состояние ребенка ухудшилось, мать не стала вызывать врачей, а легла спать. Медиков вызвал отец, который вернулся с работы.

В медучреждении у пострадавшего диагностировали ожог носоглотки и пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение и травму затылочной части головы. До конца лета мальчик проходил длительное лечение в стационаре.

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В нескольких фирмах, связанных с курским депутатом Васильевым, прошли обыски
23 октября 2024, 11:45

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Обыски прошли в курском управлении капстроительства и в нескольких фирмах, связанных с депутатом Максимом Васильевым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что силовики провели обыски в рамках дела о возведении фортификационных построек на границе с Украиной, которые не успели сдать в срок. Фирмы парламентария выступали подрядчиками, а также должны были работать на границе.

Согласно информации канала, по факту мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий заведено уголовное дело. Напомним, в прошлом году Васильев оставил пост заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию.

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Россиянин трижды пытался заживо сжечь бабушку и дедушку
В Бурятии внук трижды пытался поджечь дом дедушки и бабушки
23 октября 2024, 11:43

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Бурятии будут судить местного жителя, который трижды пытался поджечь частный дом дедушки и бабушки. Об этом сообщает региональное управление СУ СКР. По информации ведомства, задержать внука удалось лишь после третьего поджога, к моменту которого пенсионеры установили камеры.
По информации следствия, первые две попытки мужчину убить пожилую родню не увенчались успехом, а пенсионеры успели обзавестись камерами. Ночью 28 июня он решился поджечь их в третий раз — подпер дверь вилами, обложил поленьями и поджег газовой горелкой. Однако, к счастью, и эта попытка оказалась неудачной, бабушка с дедушкой смогли выбраться через окно.

Уголовное дело возбудили по статьям о покушении на убийство и повреждение чужого имущества. Расследование завершено, все материалы отправили в суд.

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12-летний школьник потерял сознание на уроке из-за наркотиков в Петербурге
23 октября 2024, 11:41

Фото: iStock/ulianna Est

В Санкт-Петербурге 12-летний школьник потерял сознание из-за отравления неизвестными наркотиками прямо во время уроков в школе. Об этом сообщил портал 78.ru.
Согласно сообщению, 12-летний мальчик лишился чувств во время уроков во вторник, 22 октября. Учитель сразу вызвал скорую помощь. Ребенка экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию.

Анализы показали, что школьник отравился неизвестными наркотиками. В настоящее время выясняется, какое именно вещество так повлияло на ребенка.

Ранее сообщалось, что 31-летнего уроженца одной из стран Средней Азии задержали в городском округе Солнечногорск по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Полицейские установили, что мужчина приехал на машине в лес, расположенный рядом с деревней Жилино, чтобы забрать из тайника наркотик. В салоне автомобиля задержанного правоохранители изъяли пакет с порошком весом более килограмма.

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Нескольким молодым людям ампутировали половину пениса из-за инъекций для повышения эрекции
23 октября 2024, 10:50

Фото: iStock/peterscode

В Малайзии сразу десяти пациентами в больнице частично ампутировали половые органы. Об этом написала медсестра в социальной сети Threads.
Из рассказала, что приемное отделение привезли сразу десять молодых людей в возрасте 19-20 лет с некрозом тканей в области гениталий.

«Половина их пенисов уже была черной. Врачи спросили одного из них, что привело к такому состоянию, и один из парней сказал, что это произошло из-за инъекций афродизиаков», — написала медсестра.

Оказалось, что один парень посоветовал другим ввести в половые органы препарат для повышения эрекции и продления полового акта. Однако препарат подействовал не так, как ожидалось. У ребят развился некроз, из-за которого они потеряли по половине пениса.

Однако, по словам врачей, органы сохранили свою функциональность, однако медсестра считает, что данная ошибка сильно осложнит личную жизнь пострадавших в будущем.

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В Санкт-Петербурге мать побила свою дочь
В Санкт-Петербурге девочка оказалась в больнице после избиений матери
23 октября 2024, 10:47

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

В Санкт-Петербурге мать побила свою дочь, в результате чего девочка попала в больницу. Об этом информирует издание 78.ru.
Инцидент произошел в ночь на 23 октября. Сообщается, что побитый ребенок поступил в детское отделение ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ». Врачи диагностировали у школьницы ушибы грудной клетки, шеи, спины и ссадины лица.

По данным издания, сейчас пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии в медицинском учреждении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.

До этого в Баку был найден труп 85-летнего актера Азербайджанского государственного русского драматического театра Иосифа Ткача и его 80-летней супруги Людмилы Ткач.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 38-летний мужчина домогался до своей 13-летней падчерицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подмосковный Минтранс предупредил автомобилистов о сильном ветре
23 октября 2024, 10:41

Фото: iStock / Maren Winter

Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов быть бдительными на дорогах и соблюдать ПДД на фоне сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«23 октября в Московском регионе – дождливая погода. Ветер усилился до 11 м/с, его порывы достигнут 15 м/с. В ночь на 24 октября они станут ещё сильнее – до 17 м/с. Во время ухудшения погоды растёт риск возникновения ДТП, поэтому не отвлекайтесь на телефон при движении. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, резко не маневрируйте. Снизьте скорость до минимума в пешеходных зонах и пропускайте пешеходов», – отметили в министерстве.
К тому же там посоветовали аккуратно парковаться и избегать шатких конструкций.

Пешеходам следует соблюдать осторожность при переходе дороги, не перебегать её на красный свет, убедившись, что все автомобилисты пропускают их на переходе. А вечером лучше носить световозвращающие элементы.

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Беременная женщина несколько недель носила мертвого ребенка: врачи из Уфы отказались признавать вину, подробности
23 октября 2024, 10:38

Фото: iStock/gorodenkoff

Жительница Уфы несколько недель вынашивала мертвый плод, рискуя своей жизнью. Женщина считает, что участковый гинеколог не уделил должного внимания ее состоянию, однако в больнице отказываются признавать свою вину. Подробности – в материале «Радио 1».

Беременность


Для 34-летней Ирины беременность была второй. У нее уже есть десятилетний сын, и вместе с мужем они мечтали о том, что в семье еще будет пополнение.

«Когда в декабре я узнала о беременности, была безмерно счастлива», — вспоминает женщина.

На первом УЗИ врачи сообщили о слабом сердцебиении плода, но заверили, что повода для беспокойства нет. Вся беременность до 20 недели проходила без осложнений: анализы и скрининги были в норме, серьезных проблем выявлено не было.


Фото: iStock/ake1150sb

Ухудшение здоровья


Однако на 21-22 неделе беременности произошло событие, которое разрушило все надежды семьи. В беседе с изданием «КП – Уфа» Ирина рассказала, что однажды вечером на работе она почувствовала сильные движения ребенка в животе. Ирина тут же обратилась к гинекологу. Ее осмотрели и заверили, что все в порядке. Этот момент она сейчас вспоминает с уверенностью в том, что именно тогда ее ребенок умер.

Следующий прием в больнице был назначен лишь через 5-6 недель. Ирину направили в частную клинику для проведения дорогостоящего обследования, которое не могли сделать в государственной больнице. Во время обследования врач, взглянув на живот пациентки, ахнула — он был впалый и перестал расти.

«Я списывала все на резкую потерю веса, ведь мой гинеколог уверял, что все хорошо», — оправдывалась женщина, когда ее спрашивали, как она не заметила таких явных симптомов.

В конечном итоге Ирине пришлось пройти сложную операцию, в ходе которой были вызваны искусственные роды.


Мертвый ребенок


Региональный минздрав начал служебное расследование по данному случаю. Врачи пытаются выяснить, как произошло, что смерть плода не была обнаружена вовремя.

«Я не могу точно сказать, сколько времени она проходила с мертвым ребенком, но это точно не шесть недель. Почему Ирина не забила тревогу из-за отсутствия шевелений? Я признаю, что в этом тоже есть моя вина. Мы всегда поддерживали связь», — объясняет участковый врач.

По ее версии, в тот момент, когда пациентка приходила на осмотр, ребенок еще был жив.

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