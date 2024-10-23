Появились новые подробности схемы экс-адвоката Пашаева в зоне СВО

Эльман Пашаев (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
По делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали его сослуживца Фаика Гасанова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источник из 95-го стрелкового полка. Отмечается, что через него правозащитник предлагал уехавшим на СВО заключенным за деньги отсидеться в тылу.
По информации издания, Гасанов является «правой рукой» командира Виктора Москаленко с позывным «Сид», а также земляком Пашаева, с которым они сдружились по прибытии адвоката в полк. По предварительной информации канала, через Гасанова шли деньги Пашаеву.
Сообщается, что сейчас Фаик Гасанов доставлен в Москву на допрос, а в полку работает военно-следственное управление СКР, которое допрашивает бойцов о подробностях службы Пашаева — в каком ПВД находился, сколько людей успел оставить в тылу и знал ли о его схемах командир.
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