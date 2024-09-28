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Знакомая Пашаева опровергла его участие в боях на передовой в зоне СВО

Доброволец Хим: бывший адвокат Пашаев не участвовал в боях в зоне СВО
28 сентября 2024, 16:28
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Бывший адвокат Эльман Пашаев не был в боях на передовой в зоне СВО. Об этом сообщила доброволец Наталья Хим в беседе с РИА Новости.
Она отметила, что нахождение Пашаева в обоих подразделениях тяжело назвать службой. По словам Хим, во время службы экс-адвокат занимался лишь «решением вопросов», а также пытался медийно популяризировать батальон.

Доброволец заключила, что Пашаев и передовая — это «несовместимые вещи».



Напомним, бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в феврале он убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу.

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#адвокат
#сво
В Британии боевикам ВСУ подсказали единственное верное решение
Аналитик Меркурис: боевики ВСУ в Угледаре должны сдаться, если хотят жить
28 сентября 2024, 16:20

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Боевики ВСУ в Угледаре должны сдаться, если хотят жить. Об этом на своем YouTube-канале заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Я нисколько не сомневаюсь в том, что 72-я бригада украинской армии, которая сражается в Угледаре, будет уничтожена. Я действительно не вижу другого исхода. Надеюсь, что ее военнослужащие примут мудрое и правильное решение сдаться и спасти свои жизни», — сказал Меркурис.
Эксперт уверен, что, если боевые действия продолжатся, солдаты Украины сложат головы, а Угледар будет подконтролен российским войскам.

В Минобороны России перед этим докладывали, что суточные потери боевиков ВСУ составляют 1990 человек.

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#украина
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#новости
#всу
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В Минобороны сообщили о суточных потерях ВСУ
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 1990 человек
28 сентября 2024, 15:29

Фото: iStock/Irina Piskova

Суточные потери ВСУ составили 1990 солдат. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что на Липцовском и Волчанском направлениях потери противника составили около 60 человек. Ещё около 400 солдат были ликвидированы в районах Купянска, Подвысокого, Новоосиново, Макеевки, Невского и Торского.

В российском военном ведомстве добавили, что в районах населенных пунктов Константиновка, Высокоивановка, Зализнянское, Дружковка, Курахово, Григоровка и Часов Яр потери украинских войск составили до 725 боевиков.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#человек
#сво
#всу
#удар
#рф
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Минобороны доложило последние новости из Курской области
Минобороны: боевики ВСУ под Курском потеряли свыше 18 тысяч человек и 132 танка
28 сентября 2024, 15:21

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Свыше 18 тысяч человек и более сотни танков потеряли боевики ВСУ в боях под Курском. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«…64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронированные машины, 541 автомобиль, 145 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня», — добавили в оборонном ведомстве.
Перед этим издание El País сообщало, что киевский режим находится на пределе собственных возможностей в конфликте с Москвой.

Спецоперация в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин объявил начало боевых действий, подчеркнув, что Киев осуществлял геноцид мирных граждан в течение восьми лет.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#новости
#минобороны рф
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ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Минобороны: ВС РФ нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
28 сентября 2024, 14:14

Фото: iStock/PavelRodimov

ВС РФ нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Об этом информирует Минобороны России.
Отмечается, что атака была осуществлена высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников. В российском военном ведомстве добавили, что цели атаки были успешно достигнуты.

Иные подробности не уточняются.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#всу
#вс рф
#ракеты
#атака
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El País: Украина на пределе своих возможностей в конфликте с РФ
28 сентября 2024, 13:24

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украина находится на пределе собственных возможностей, спустя два с половиной года конфликта с Россией. Как пишет издание El País, на киевский режим давят извне, чтобы тот начинал диалог с Москвой.
Отмечено, что экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая, выбрал данный момент, чтобы показать свой «план победы» и быть готовым к худшему сценарию, если в Белый дом вернется нынешний кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Владимир Зеленский говорит о так называемом «плане победы», который, по мнению экспертов, является очередными требованиями к Западу. На вопросы о подробностях «плана» Зеленский отвечать отказывается.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
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Мирный житель Белгородской области погиб в результате обстрела ВСУ — Гладков
28 сентября 2024, 12:15

Фото: istockphoto/N-sky

Один мирный житель погиб в Шебекино под Белгородом в результате обстрела со стороны ВСУ. Еще два человека получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков информировал, что ВСУ выпустили по Белгородской области за сутки более 180 снарядов. Среди пострадавших была девочка, состояние которой сейчас удовлетворительное.

Губернатор также отмечал, что трех человек отправили на амбулаторное лечение.

Боевики ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ. В качестве целей противник выбирает мирных граждан. По мнению экспертов, ВСУ таким образом компенсируют свои фронтовые потери.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#обстрел
#белгородская область
#вячеслав гладков
#новости
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Глава ОВА Пронин: в Полтавской области повредили энергоинфраструктуру
28 сентября 2024, 12:03

Фото: istockphoto/Vadym Terelyuk

Энергоинфраструктура Полтавской области Украины повреждена. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель областной военной администрации Филипп Пронин. Чиновник подчеркнул, что регион частично обесточен.
«Повреждена энергетическая инфраструктура на территории области.... Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения», — говорится в сообщении.
Что именно повреждено не уточняется.

Ранее глава назначенной Киевом администрации временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области Иван Федоров сообщал, о повреждениях гражданской инфраструктуры. Никаких подробностей о разрушенных объектах не приводилось.

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#украина
#война
#сво
#энергетика
#новости
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Санаторий с иностранными наемниками ВСУ разбили российские военные
Сопротивление: ВС РФ ударили по пункту ВСУ с иностранными наемниками у Одессы
28 сентября 2024, 11:59

Фото: Минобороны РФ

Российские военные ударили по пункту временной дислокации ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области. Об этом сообщил 28 сентября представитель сопротивления Сергей Лебедев.
«Сообщают, что в Сергеевке прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», — цитирует Лебедева ТАСС.

Сопротивление уточняет, что в санатории в Белгород-Днестровского района в основном базировались иностранные наемники ВСУ.

Ранее силовики блокировали группировку украинских войск в Угледаре. Единственный путь отступления для боевиков ВСУ находится под полным огневым контролем. ВС РФ продолжают освобождать Угледар. Одновременно российские военные из установки «Искандер» уничтожили склады боеприпасов противника на территории «Южмаша» в Днепропетровской области.

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#наемники
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Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области более 180 боеприпасов
28 сентября 2024, 11:51

Фото: istockphoto/dk_photos

Больше 180 снарядов по Белгородской области выпустили боевики ВСУ. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Малиновка и Разумное, селам Журавлевка, Нечаевка, Никольское, Новая Нелидовка, Отрадное, Петровка, Таврово, Устинка и Ясные Зори выпущены 84 боеприпаса в ходе семи обстрелов и 12 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. Ранены шесть мирных жителей», — говорится в сообщении чиновника.
Он добавил, что трое пострадавших лечатся амбулаторно, еще троих госпитализировали. Среди пациентов восьмилетний ребенок, состояние которого медики оценивают, как удовлетворительное.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#белгородская область
#вячеслав гладков
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