Знакомая Пашаева опровергла его участие в боях на передовой в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Бывший адвокат Эльман Пашаев не был в боях на передовой в зоне СВО. Об этом сообщила доброволец Наталья Хим в беседе с РИА Новости.
Она отметила, что нахождение Пашаева в обоих подразделениях тяжело назвать службой. По словам Хим, во время службы экс-адвокат занимался лишь «решением вопросов», а также пытался медийно популяризировать батальон.
Доброволец заключила, что Пашаев и передовая — это «несовместимые вещи».
Напомним, бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в феврале он убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу.
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Доброволец заключила, что Пашаев и передовая — это «несовместимые вещи».
Напомним, бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в феврале он убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу.
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Екатерина Коршунова