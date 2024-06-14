Экс-бригадира ракетного предприятия будут судить за удаление папки «Хлам»

Бывший руководитель бригады Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка Сергей Коротких попал под суд из-за удаления с рабочего компьютера расчётов, необходимых для производства ракет, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом пишет «Коммерсантъ».