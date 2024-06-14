Экс-бригадира ракетного предприятия будут судить за удаление папки «Хлам»

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Бывший руководитель бригады Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка Сергей Коротких попал под суд из-за удаления с рабочего компьютера расчётов, необходимых для производства ракет, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным обвинения, мужчина устроился на работу на предприятие в 2015 году. Однако в 2022 году стало известно, что при наличии второй формы допуска к секретным данным с целым рядом ограничений, ездил в Турцию, где женился на турчанке, хотя ему также был запрещён контакт с иностранцами.
При этом сам Коротких заявил, что сообщил в региональный отдел ФСБ об изменении семейного положения. С предприятия он уволился и удалил с рабочего компьютера личные данные и расчеты, необходимые для производства ракет. Из-за чего предприятие чуть не сорвало гособоронзаказ. В 2023 году на него возбудили уголовное дело.
По словам мужчины, он удалил папку «Хлам», в которой не содержалось ценных сведений. Свою вину он не признал. Однако теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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При этом сам Коротких заявил, что сообщил в региональный отдел ФСБ об изменении семейного положения. С предприятия он уволился и удалил с рабочего компьютера личные данные и расчеты, необходимые для производства ракет. Из-за чего предприятие чуть не сорвало гособоронзаказ. В 2023 году на него возбудили уголовное дело.
По словам мужчины, он удалил папку «Хлам», в которой не содержалось ценных сведений. Свою вину он не признал. Однако теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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Элина Позднякова