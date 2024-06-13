Генпрокуратурой направлено в суд дело журналиста WSJ Гершковича

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Уголовное дело о шпионаже против журналиста издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича передали на рассмотрение Свердловскому областному суду. Об этом сообщила Генпрокуратура.
«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Эвана Гершковича», – сказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
Следователи установили, что обвиняемый в марте прошлого года собирал в регионе секретные данные, касающиеся деятельности предприятия «Уралвагонзавод». В частности, речь идет о выпуске и ремонте военной техники. Гершкович, по словам Иванова, тщательно конспирировался.
Журналиста WSJ задержали в Екатеринбурге и подозревали в шпионаже в интересах американского правительства.
«Уралвагонзавод» является частью «Ростеха», внесенного США в списки санкций.
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Никита Кротов