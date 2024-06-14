Военный суд рассмотрит дело трех сыновей священника о госизмене

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Главная военная прокуратура РФ передала в военный суд уголовное дело трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова о государственной измене. Мужчин задержали при попытке незаконного пересечения границы России и Украины — они хотели воевать на стороне украинских войск. Об том пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Расследование в отношении трех братьев Ащеуловых: Алексея, Иоанна и Тимофея уже завершено.
Дело будет рассматривать в открытом режиме, дата предварительных слушаний пока не назначена.
Главу семьи, священника Ащеулова, ранее лишили прихода, так как его уличили в грубом обращении с прихожанами.
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«Каждому из них предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности организации, которая признана террористической», — заявил собеседник издания.
Дело будет рассматривать в открытом режиме, дата предварительных слушаний пока не назначена.
Главу семьи, священника Ащеулова, ранее лишили прихода, так как его уличили в грубом обращении с прихожанами.
Ранее адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Рубена Варданяна. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак