Суд не стал отпускать из СИЗО генерала Шамарина, обвиняемого в получении взятки

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Второй западный окружной военный суд не стал смягчать меру пресечения для начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, и оставил его в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.
«Постановление оставить без изменения», — гласит приговор суда.
Шамарин принял участие в заседании по видеоконференцсвязи. Он заявил, что полностью готов сотрудничать со следствием и попросил смягчить меру пресечения, заверив суд, что скрываться не будет.
Шамарина задержали 23 мая. Следствие считает, что он получил взятку от гендиректора и главбуха «Пермского телефонного завода «Телта» в размере 36 млн рублей взамен Шамарин обещал увеличить объем поставляемой в Минобороны продукции, а также общее покровительство.
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Элина Позднякова