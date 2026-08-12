Экс-чемпион UFC побил Марка Цукерберга и сбросил его с баржи в озеро

12 августа 2026, 08:40

Марк Цукерберг устроил спарринг с экс-чемпионом UFC Двалишвили на озере Тахо

Марк Цукерберг (Фото: РИА Новости/Артур Лебедев)

Грузинский боец Мераб Двалишвили во время спарринга побил одного из самых богатых людей планеты, американского предпринимателя Марка Цукерберга, и сбросил его с баржи прямо в воду. Об этом сообщает таблоид TMZ.





Поединок проходил на специальной платформе, расположенной посреди озера Тахо. Соперники провели несколько раундов, обмениваясь ударами. В какой-то момент Цукерберг отправил Двалишвили за борт ударом ногой. Тогда грузинский боец ответил эффектным броском, после которого он и его оппонент оказались в воде.

«Снова на барже с Мерабом Двалишвили, второй раунд», — подписал Цукерберг опубликованное видео.