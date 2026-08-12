Экс-чемпион UFC побил Марка Цукерберга и сбросил его с баржи в озеро
Марк Цукерберг устроил спарринг с экс-чемпионом UFC Двалишвили на озере Тахо
Грузинский боец Мераб Двалишвили во время спарринга побил одного из самых богатых людей планеты, американского предпринимателя Марка Цукерберга, и сбросил его с баржи прямо в воду. Об этом сообщает таблоид TMZ.
Поединок проходил на специальной платформе, расположенной посреди озера Тахо. Соперники провели несколько раундов, обмениваясь ударами. В какой-то момент Цукерберг отправил Двалишвили за борт ударом ногой. Тогда грузинский боец ответил эффектным броском, после которого он и его оппонент оказались в воде.
«Снова на барже с Мерабом Двалишвили, второй раунд», — подписал Цукерберг опубликованное видео.Это не первая подобная встреча 41-летнего миллиардера и 35-летнего экс-чемпиона UFC в легчайшем весе — до этого они спарринговались зимой. Для Двалишвили этот поединок стал этапом подготовки к реваншу с россиянином Петром Яном, которому он уступил титул в декабре прошлого года.
Цукерберг давно интересуется смешанными единоборствами, тренируется с известными бойцами, в том числе с бразильским бойцом и бывшим двукратным чемпионом UFC в среднем и полутяжелом весе Алексом Перейрой. В 2023 году американский предприниматель взял золото на турнире по джиу-джитсу.