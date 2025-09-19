Презентация умных очков от Цукерберга обернулась техническим фиаско

19 сентября 2025, 13:12

Марк Цукерберг растерялся на презентации новых умных очков и провалил её

Марк Цукерберг (Фото: Instagram** / @zuck)

Презентация новых умных очков от компании Meta* завершилась не так, как рассчитывал Марк Цукерберг. Техника подвела в самый неподходящий момент: во время публичного выступления основателя компании устройство внезапно перестало работать.





Очки Ray-Ban Display должны были продемонстрировать инновационные возможности, включая видеозвонки и ИИ-функции. Однако, когда Цукерберг попытался принять входящий звонок прямо на сцене, очки не отреагировали. Он безуспешно пытался восстановить связь почти две минуты, явно ощущая неловкость.





«Это очень плохо. Не знаю, что вам сказать, ребята», — повторял он, явно растерявшись перед публикой.