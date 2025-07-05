NBC: Цукерберга выпроводили со встречи военных в Белом доме
Сооснователь корпорации Meta* Марк Цукерберг был вынужден покинуть встречу президента США Дональда Трампа с представителями военного руководства. Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Цукерберг внезапно вошел в Овальный кабинет, где обсуждалась новейшая модель истребителя Boeing F-47 Stealth. Присутствовашие выразили опасение, что предприниматель не имеет права доступа к секретной информации и попросили его покинуть кабинет.
В процессе обсуждений лидеру Соединенных Штатов несколько раз звонили по телефону, а одна из ассистентов Трампа внесла в кабинет свой ноутбук, чтобы показать что-то президенту. Военные посчитали, что подобная организация встречи могла привести к утечке данных.
*Признана в России экстремистской
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