NBC: Цукерберга выпроводили со встречи военных в Белом доме

Марк Цукерберг (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Сооснователь корпорации Meta* Марк Цукерберг был вынужден покинуть встречу президента США Дональда Трампа с представителями военного руководства. Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источники.



Цукерберг внезапно вошел в Овальный кабинет, где обсуждалась новейшая модель истребителя Boeing F-47 Stealth. Присутствовашие выразили опасение, что предприниматель не имеет права доступа к секретной информации и попросили его покинуть кабинет.

В процессе обсуждений лидеру Соединенных Штатов несколько раз звонили по телефону, а одна из ассистентов Трампа внесла в кабинет свой ноутбук, чтобы показать что-то президенту. Военные посчитали, что подобная организация встречи могла привести к утечке данных.

*Признана в России экстремистской

Екатерина Коршунова

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