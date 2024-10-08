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Экс-чиновнику Минобороны Куракину грозит 17 лет колонии за хищения

08 октября 2024, 08:19
Фото: istockphoto/Zolnierek

Фото: istockphoto/Zolnierek

Бывший заместитель председателя правительства Московской области, экс-глава Департамента имущественных отношений министерства обороны РФ Дмитрий Куракин может получить 17 лет колонии строгого режима. Он обвиняется в хищениях леса из воинских частей.


Именно такой срок запросил для подсудимого прокурор, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы прений сторон. Кроме того, обвинение потребовало взыскать с виновного штраф в размере пятикратного размера полученной им взятки в сумме 500 миллионов рублей. А также лишить его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-управленческих функция в органах государственной власти и в Вооружённых силах РФ.

Как установили следователи, Куракин вместе с сообщниками из числа чиновников Минобороны и сотрудников подведомственных организаций с 2014 года организовал по фиктивным документам на территории воинских частей Западного военного округа вырубку здорового леса под видом санитарной. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблениями должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве.

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Биолог Косоруков рассказал, что в России скоро начнут испытания вакцины от рака
08 октября 2024, 08:01

Фото: istockphoto/Chinnapong

Биолог Вячеслав Косоруков рассказал, что в России скоро начнут испытания вакцины от рака. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».
«Они могут быть либо полноценными клиническими испытаниями, либо так называемыми исследованиями в рамках клинических исключений», — пояснил он.

Биолог заявил, что вакцину будут вводить пациентам с установленным диагнозом в рамках терапии после операции. Она будет подбираться индивидуально для каждого человека, основываясь на его геноме и геноме опухоли. Основной её задачей является предотвращение рецидивов после удаления новообразований.

Он отметил, что эта вакцина эффективна не для всех видов рака, а только для определенных. На данный момент она подходит для меланомы, а в будущем могут быть добавлены рак легких, некоторые виды рака желудочно-кишечного тракта и рак почки.

Ранее сообщалось, что 57-ленюю пациентку с острым перитонитом, спровоцированным попаданием в брюшную полость содержимого кишечника, спасли врачи Зарайской больницы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вирусолог
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Центробанк России объявил о начале «монетной недели»
08 октября 2024, 07:47

Фото: iStock/blinow61

Центробанк РФ сообщил, что с 7 по 20 октября в России можно обменять монеты на бумажные деньги. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «‎Банк России».
Сообщается, что теперь обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно не только в банках, но и в сетевых магазинах. Также в отделениях банков можно без комиссии положить монеты на счет.

По данным канала, в акции участвуют около 4 000 отделений 159 банков и более 3 500 торговых точек. Помимо этого, отмечается, что во время весенней акции, проходившей с 20 мая по 2 июня, жители страны принесли в банки свыше 31 миллиона монет, вернув в оборот 135 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить российским пенсионерам в декабре 13-ю пенсию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#деньги
#банки
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Российским пенсионерам предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию
08 октября 2024, 07:11

Фото: istock/Denis Vostrikov

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить российским пенсионерам в декабре 13-ю пенсию. Об этом информируют «Известия».
По данным издания, соответствующая инициатива была направлена премьер-министру России Михаилу Мишустину. В документе указывается, что в этом году доходы по обязательному пенсионному страхованию могут достичь 10,537 трлн рублей, что означает рост на 11,4%. При этом коэффициент утраченного заработка, согласно данным Росстата, уменьшился. В результате средняя пенсия сейчас составляет лишь четверть от средней зарплаты.

«Выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия по старости в России увеличится до 24,1 тысячи рублей в 2025 году. Стало известно, что рост пенсий будет поддержан возвращением индексации выплат для работающих пенсионеров.

До этого глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что с января 2025 года российским пенсионерам проиндексируют пенсии на уровень инфляции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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День Сергия Радонежского 8 октября: Почему нельзя ссориться, обижаться или завидовать
08 октября 2024, 00:00

Фото: istock/dimid_86

8 октября отмечается день памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, который основал Троице-Сергиеву лавру и стал реформатором монашеского устава. На Руси в этот день было принято готовить капусту на зиму и забивать птиц, поэтому праздник назывался Курятник или Капустник. Считается, что с этого дня стоит ожидать наступления зимних холодов.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 8 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Сергий Радонежский — история


Будущий основатель одной из самых известных святынь России — Троице-Сергиевой лавры — родился в небольшой деревушке под Ростовом в семье богатых и глубоко верующих бояр. При рождении ему дали имя Варфоломей. Согласно житию в раннем детстве он соблюдал пост, отказываясь от материнского молока по средам и пятницам, а мяса не ел вовсе.

Существует легенда о том, как мальчик стремился научиться грамоте, но у него ничего не получалось, пока он однажды не встретил в поле старца, который помог овладеть ему чтением.

После смерти родителей он и его младший брат Стефан, отдали свое наследство старшему брату. После этого они удалились в лес, где построили деревянную келью и церковь в честь Пресвятой Троицы. Однако Стефан не выдержал трудных условий и ушел служить в Московский Богоявленский монастырь. Тем временем к Сергию начали собираться последователи, вместе они организовали монастырь, который стал известен как Свято-Троицкая Сергиева лавра. Сергий стал игуменом, однако вскоре решил покинуть обитель из-за жалоб монахов на строгость устава.

Он отправился к реке Киржач, где основал монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В его прежней обители начался упадок, по просьбе монахов, поддержанной митрополитом Алексием, Сергий вернулся.

Он основал несколько других монастырей, включая Ростовский Борисоглебский, Высоцкий и Богоявленский Старо-Голутвин. Его ученики учредили до 40 обителей. Православные верят, что Сергий обладал даром исцеления и провидчества. Он благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, ставшую началом возрождения силы и славы Руси.

Фото: istock/Vera Tikhonova

Традиции

В этот день существует несколько традиций, которые отражают как религиозные, так и народные аспекты жизни, связывая духовные ценности с повседневными заботами.

Капустник. В этот день люди собирались, чтобы квасить капусту. Это символизировало начало зимних заготовок.

Курятник. В этот день забивали птиц, чтобы приготовить еду на зиму.

Богослужения и молитвы. В этот день в церквях проводились службы в честь Сергия Радонежского.

Семейные сборища. В этот день было принято собираться с семьей для совместных обедов.

Фото: istock/JackF

Что можно делать 8 октября 2024

Этот день прекрасно подходит для посещения храма и совершения добрых дел. Можно заняться домашними делами, такими как квашение капусты и приготовление пирогов для родных. Также рекомендуется убрать дом, принять душ и сменить одежду.

Что нельзя делать 8 октября 2024

В этот день нельзя ссориться, обижаться или завидовать. Если человек просит вас о помощи, ему необходимо её оказать. Помимо этого, нельзя поднимать ничего, что валяется на земле.

Приметы на погоду на 8 октября


— Каким будет 8 октября — таким будет и 8 апреля следующего года;

— Если погода хорошая, то стоять она будет еще три недели;

— Если ветер с севера — к холодной зиме, с юга – к тёплой, с запада – к снежной;

— Юго–западный ветер дует несколько дней подряд – к дождю.

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#традиции
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#статьи
#приметы
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НАСА: ядерный взрыв в космосе способен уничтожить всю спутниковую сеть Земли
07 октября 2024, 21:50

Фото: iStock/aapsky

Один ядерный взрыв в космосе способен уничтожить всю спутниковую сеть Земли, шесть подряд — полностью ликвидировать все аппараты на орбите. Об этом заявил глава НАСА Билл Нельсон. По его словам, устройства не защищены от радиационного воздействия, спровоцированного ЯО.
«Если соперник взорвет ядерную бомбу в космосе, все спутники перестанут передавать информацию <…> Шесть ядерных взрывов полностью уничтожат эту информацию для всех на Земле», — пояснил он.
Исходя из данных в открытых источниках, в данный момент на орбите Земли находятся около 10 тысяч искусственных спутников.

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#космос
#спутник
#космонавты
#ядерное оружие
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Озвучены основные причины разводов в России
Адвокат Данильченко назвала причинами разводов в России насилие и деньги
07 октября 2024, 19:30

Фото: iStock/Rawf8

Адвокат Виктория Данильченко заявила, что россияне чаще всего разводятся из-за ссор, насилия и финансовых разногласий.
«Это и утрата доверия, любви и взаимоуважения, и измены, и вмешательство родственников в семейную жизнь. Также частой причиной разводов является насилие в семье, ссоры и разногласия, финансовые проблемы. А некоторые супруги говорят о том, что просто были не готовы к семейной жизни», — добавила в беседе с NEWS.ru Данильченко.

Она отметила, что пары при обращении в суд с заявлением о разводе отмечают, что брачные отношения между сторонами прекращены, общее хозяйство не ведется с определённого периода времени.

Ранее директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявляла, что между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце на самом деле отношения не завершены.

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#супруги
#отношения
#семья
#россия
#адвокат
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Педагог Луховицкий усомнился в эффективности штрафов против оскорблений учителей
07 октября 2024, 19:00

Фото: iStock/Drazen Zigic

Заместитель председателя профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что штрафы за оскорбление педагогов вряд ли значительно решат данную проблему.
Так он прокомментировал законопроект о введении административной ответственности за оскорбление преподавателей.

«Я с трудом представляю себе учителя, который будет писать заявление в полицию на своего ученика. Это абсолютно бессмысленная норма, она не даст никакого эффекта. Она ещё раз просто подчеркивает, что ничего для реального улучшения ситуации в школе сделано не будет, никак это не поднимет авторитет учителя. Авторитет нельзя поднимать запретительными мерами», — пояснил в беседе с Газета.ру Луховицкий.

Ранее исследование аналитиков сервиса SuperJob показало, что самыми любимыми школьными учителями-предметниками являются преподаватели русского языка и литературы. На втором месте в этом рейтинге – математики, на третьем – историки.

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#учителя
#законопроект
#заявление
#школа
#ученики
#образование
#штраф
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Европейская авиакомпания посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за неба над РФ
Авиакомпания KLM сочла нечестной конкуренцию с КНР из-за российского неба
07 октября 2024, 18:40

Фото: iStock/frentusha

Авиакомпания KLM посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за неба над Россией. Об этом в интервью телерадиовещательной компании NPO сообщила гендиректор европейского перевозчика Марьян Ринтел.
Ринтел напомнила, что с 2022 года воздушное пространство РФ закрыто для самолетов Евросоюза, что увеличивает время перелета из Европы в Азию для европейских перевозчиков на 2–4 часа, что, в свою очередь, сказывается на стоимости билетов.

Гендиректор заявила, что китайские авиакомпании получили «несправедливое» преимущество и используют более короткие северные маршруты в Европу и Северную Америку через российское воздушное пространство. ​Европе следует подумать, как прекратить эту несправедливую конкуренцию, заключила Ринтел.

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#европа
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В Сергиевом Посаде открыли центр постинтернатного сопровождения слепоглухих
07 октября 2024, 17:47

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Уникальный Семейный центр им. А.И. Мещерякова, направленный на постинтернатное сопровождения слепоглухих людей, а также реабилитацию участников СВО, открылся на территории Сергиево-Посадского городского округа, в церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Центр создан для помощи людям, которые оказались в сложной ситуации и которые хотят получить профессию, быть востребованным, творить добро. Сегодня мы имеем возможность представить им всю необходимую инфраструктуру, а самое главное —преподавателей, которые смогут научить, объяснить, позаботиться. Наша задача — сделать всё, чтобы каждый квадратный метр этого учреждения работал и приносил пользу», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также поблагодарил всех, кто стоял у истоков создания этого центра и напомнил, что эта идея получила поддержку президента России.

Центр построен рядом Сергиево-Посадским семейным центром, где воспитываются ребята от трёх до 18 лет с полной или частичной потерей слуха и зрения. Проект финансировался из бюджета Московской области, кроме того, помощь оказала Троице-Сергиева лавра, а за счёт федерального бюджета был отремонтирован интернат.

«То, что я увидел сегодня, произвело на меня очень сильное впечатление. Здание построено с большой заботой, вниманием, любовью к тем, кто здесь будет жить, трудиться и учиться», — сказал патриарх Кирилл.
В комплексе общей площадью 17,5 тыс. квадратных метров размещаются жилые помещения, мастерские, реабилитационный и медицинский блоки, бассейн, актовый и спортивный залы, в также библиотека.

«В этом реабилитационном центре будут проходить восстановление и обучение, в том числе, ветераны специальной военной операции, получившие тяжелейшие ранения. Приятно, что и среди сотрудников также есть участники СВО. Очень важно, чтобы ребята, которые будут здесь проходить реабилитацию, имели возможность получить новые специальности, которые им помогут жить активной социальной жизнью», — отметила Анна Цивилева.

Обучение в Центре будет вестись по 12 специальностям, в числе которых профессии ткача, швеи, мастера по обработке цифровой информации и пр. Кроме того, подопечные Центра будут проходить практику в различных компаниях и организациях.

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