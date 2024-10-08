Экс-чиновнику Минобороны Куракину грозит 17 лет колонии за хищения

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Бывший заместитель председателя правительства Московской области, экс-глава Департамента имущественных отношений министерства обороны РФ Дмитрий Куракин может получить 17 лет колонии строгого режима. Он обвиняется в хищениях леса из воинских частей.
Именно такой срок запросил для подсудимого прокурор, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы прений сторон. Кроме того, обвинение потребовало взыскать с виновного штраф в размере пятикратного размера полученной им взятки в сумме 500 миллионов рублей. А также лишить его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-управленческих функция в органах государственной власти и в Вооружённых силах РФ.
Как установили следователи, Куракин вместе с сообщниками из числа чиновников Минобороны и сотрудников подведомственных организаций с 2014 года организовал по фиктивным документам на территории воинских частей Западного военного округа вырубку здорового леса под видом санитарной. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблениями должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве.
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Александр Бойцов