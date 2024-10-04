Суд арестовал дома и машины родственников фигурантов по делу о некачественных бронежилетах для Минобороны

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Суд в Москве арестовал имущество родственников фигурантов дела не некачественных бронежилетах для Минобороны. По данным суда, имущество приобрели обвиняемые и оформили на родственников, чтобы скрыть от государства.
«Имущество, на которое наложен арест, было приобретено и оформлено на близких лиц с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора», — цитирует документ суда РИА Новости.
Среди арестованного имущества есть квартира в 50,3 квадрата, оформленная на брата одной из обвиняемых. У супруги другого фигуранта нашли участок с двумя помещениями по 20,9 и 40,1 квадратных метра, и автомобиль.
Отметим, в уголовном деле главными обвиняемыми являются генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Речь идет о поставках около 20 000 некачественных бронежилетов для Минобороны России на сумму более 2 миллиардов рублей.
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Лия Мурадьян