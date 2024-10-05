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Экс-замглавы министра обороны Иванов пытался скрыть причастность к преступлениям

05 октября 2024, 03:24
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов пытался скрыть свою причастность к преступлению, переоформляя чужое имущество. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В ходе обыска на рабочем месте и по месту жительства бывшего замминистра обороны Иванова были обнаружены различные суммы денег из его официального дохода.

Ранее в деле Иванова был обнаружен автомобиль Mercedes-Benz G63 с водительским удостоверением, которым он пользовался по собственной инициативе. Стоимость такого подержанного автомобиля варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей.



До этого стало известно, что суд продлил следствие по делу Тимура Иванова до конца декабря. Его обвиняют в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей.

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#минобороны рф
#уголовное дело
#тимур иванов
Суд арестовал восемь автомобилей экс-замминистра обороны Иванова
05 октября 2024, 04:01

Фото: istockphoto/Zolnierek

Басманный суд Москвы арестовал восемь автомобилей, принадлежащих бывшему заместителю главы Минобороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взятки. Об этом агентству ТАСС сообщил сотрудник правоохранительных органов.
Также были временно арестованы два дорогостоящих мотоцикла, принадлежащие бывшему высокопоставленному чиновнику. По словам собеседника агентства, эти транспортные средства принадлежат третьему лицу. При этом фактически ими управляет Тимур Иванов.

Ранее было установлено, что Тимур Иванов пытался скрыть свою причастность к преступлениям, например, путем переоформления чужого имущества.

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#уголовное дело
#автомобили
#арест
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Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении жителя Петербурга мигрантами
05 октября 2024, 01:50

Фото: сайт Кремля

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту избиения гражданина мигрантами. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.
По данным ведомства, видео нападения на петербуржца было размещено в социальных сетях.

«Сообщается, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население», – подчеркнули в Следственном комитете.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил доложить о ходе расследования.

Ранее в Санкт-Петербурге трое мигрантов из Московской области пытались затащить 21-летнюю девушку с тяжелыми переломами в автомобиль Lada, но были остановлены сотрудниками полиции.

Ранее в Татарстане мигранты напали на мужчину на костылях. Стычка произошла на углу автостоянки в Нижнекамске.

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#санкт-петербург
#избиение
#ск рф
#следственный комитет
#мигранты
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В деле экс-замминистра обороны Иванова появился кадетский корпус в Твери
ТАСС: кадетский корпус в Твери – один из трех в деле экс-замминистра Иванова
05 октября 2024, 01:34

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кадетский корпус в Твери фигурирует в уголовном деле в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Соответствующее заявление правоохранительные органы сделали информационному агентству ТАСС.
«Третий кадетский корпус, который фигурирует в деле высокопоставленного сотрудника Минобороны, находится в Твери», – говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший замдиректора Минобороны получил взятку за заключение с «Олимпситистроем» контракта на выгодных условиях на строительство трех кадетских корпусов.

Он также обеспечил начисление 10% от стоимости строительства каждого объекта. По словам бывшего заместителя министра обороны, такое выделение средств было связано с увеличением фактического объема строительства. Иванов утверждает, что все три здания уже введены в эксплуатацию и функционируют.

Ранее суд арестовал автомобили Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года выпуска, принадлежащие бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

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#тимур иванов
#минобороны рф
#арест
#уголовное дело
#строительство
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День Ионы и Фоки 5 октября: Почему ни в коем случае нельзя устраивать вечеринки и лениться
05 октября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/dimid_86

5 октября православные христиане отмечают память двух святых: мученика Фоки и пророка Ионы. В народном календаре этот день называется «День Ионы и Фоки». В прошлом в это время готовили блюда из редьки и поклонялись осине.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 5 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День Ионы и Фоки — история

Пророк Иону

Пророк Иона, родом из галилейского города Гафхефера, жил в VIII веке до н.э. и был одним из двенадцати малых пророков. Его история связана с непослушанием и чудесным возвращением к людям.

Когда Господь призвал Иону проповедовать покаяние жителям Ниневии, он отказался идти к врагам Израиля и сел на корабль в Иоппию. В пути начался сильный шторм, и моряки бросили жребий, чтобы выяснить причину бедствия. Иона признался в своем ослушании и предложил бросить его за борт, чтобы спасти остальных. Его проглотил кит, в его чреве Иона молился о прощении.

Чудесным образом кит выбросил его на берег. После этого Иона отправился в Ниневию и стал проповедовать язычникам. Жители города, услышав его слова, массово покаялись. За это Бог продлил существование Ниневии почти на двести лет.

Фото: istockphoto/ANDREYGUDKOV

Фока Синопский

Святой мученик Фока, родом из Синопа, который находится на территории современной Турции, жил в I веке. С юных лет он проявлял дар исцеления и изгнания злых духов. Будучи преданным православной вере, он привел многих людей к христианству и помог им найти свой путь.

В зрелом возрасте Фока назначили епископом Синопским. Когда слухи о его священнической деятельности дошли до императора Траяна, тот велел привести его к себе. Император пытался заставить Фоку отказаться от православия, угрожая ему пытками и казнью. Однако, осознав, что переубедить его невозможно, Траян приказал казнить святого. Фока был убит в 117 году, а в 404 году его мощи перенесли в Константинополь.

Традиции

Праздник, почитаемый в народе, имеет несколько названий: День Иона и Фоки, Иона и Фока, День Ионы, День Фоки, Фока-ветроградарь, Листопадная и Фока-Листодёр. С этого момента наши предки считали, что начинается осень, которая длится до Рождества Христова.

В это время завершалась уборка редьки, которую высоко ценили за ее доступность и целебные свойства. Редька помогала избежать голода и придавала силы. В трудные времена из нее готовили тюрю — густой суп с характерным вкусом.

Редька использовалась для лечения различных недугов. Сок, смешанный с медом, принимали при головной и желудочной боли. Настойкой редьки смазывали больные суставы и места ушибов, избавлялись от синяков. Она считалась незаменимой при простудах и кашле.

Что нельзя делать 5 октября 2024

— Нельзя есть рыбу и любые блюда, приготовленные из нее;

— Ходить на рыбалку;

— Сжигать старые веники и метлы;

— Лениться, спать допоздна;

— Устраивать семейные вечерки.

Что можно делать 5 октября 2024

Как и в старину, в этот день можно поставить на стол редьку или приготовить блюдо с этим овощем. Помимо этого, можно уделить внимание приметам и обычаям, связанным с осиной. Считалось, что в этот день листья осины начинают колыхаться даже от легкого ветерка, словно дерево дрожит, принимая на себя беды человека и защищая его от злых сил.

На Руси в этот день втыкали осиновые колья для защиты от нечисти или привязывали осиновые палки к столбам изгороди. Упавшая на голову еловая ветка или шишка считалась хорошей приметой и предвещала богатство.

Погода

Согласно приметам, если на березах еще сохранились листья, снег выпадет позже обычного. Если черемуха и клен сбросили все листья, зима не за горами.

Красная луна предвещает ветреную погоду. Если выпал снег — это может означать оттепель в конце января.

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#история
#осень
#зима
#дерево
#снег
#традиции
#статьи
#приметы
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Двое адвокатов задержаны в Москве по подозрению в получении многомиллионной взятки
Двух адвокатов задержали в Москве по подозрению в получении взятки больше 30 млн
04 октября 2024, 23:57

Фото: iStock/Oksana Kalinina

В Москве задержаны два адвоката по подозрению в получении миллионных взяток. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Сумма взятки составила более 30 миллионов рублей.

«Задержаны два адвоката Ушкалов и Шевцов, с которыми проводятся следственные действия», – сообщается в заявлении.

Другие подробности не разглашаются. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна по подозрению в получении взятки в размере 25 миллионов рублей.

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#взятка
#адвокат
#задержание
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Адам Кадыров попал в книгу рекордов России
Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров попал в книгу рекордов России
04 октября 2024, 23:18

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам вошел в книгу рекордов России как «самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Утверждается, что Адам занял свой пост в ноябре прошлого года в возрасте 16 лет, но награждение произошло позднее, поскольку организатора ожидали «подходящего момента». Вручение диплома состоялось во время турнира ACA 180 по MMA и транслировалось на канале «Матч ТВ».

Адам Кадыров также был награжден медалью «за популяризацию Книги рекордов России» за свой рекорд, о котором, по словам главного редактора «Книги» Станислава Коненко, «завтра узнает вся Россия, а может и весь мир».

«Мы не намерены останавливаться, Ахмат сила», – прокомментировал награждение сын главы Чечни.

Ранее Адам Кадыров также получил еще одну медаль. На церемонии награждения победителя соревнований спецназа UAE SWAT Challenge сын главы региона первым из команды «Ахмат» поднялся на сцену, где организаторы повесили ему на шею золотую медаль.

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#рамзан кадыров
#чечня
#награда
#книга рекордов
#россия
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Из Подмосковья в Восточную Африку улетают последние коростели
04 октября 2024, 22:48

Фото: Андрей Киселёв

В Московской области близится к завершению миграция коростелей. Многие из этих птиц уже отправились в тёплые края. Сейчас в сторону Восточной Африки направляются оставшиеся пернатые, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Перед полётом у птиц проходила линька. Чтобы не привлекать к себе внимания, в этот период они ведут себя тихо. ​
«Коростель, он же дергач, это небольшая луговая птица семейства пастушковых. Она немного крупнее дрозда и ведёт в основном ночной и наземный образ жизни. Быстро передвигается и петляет в траве, а взлетает только в случае крайней необходимости», – пояснили в ведомстве.
Из-за этого некоторое время считалось, что коростели настолько плохо летают, что даже на зимовку идут пешком. Однако на самом деле эти птицы преодолевают по воздуху тысячи километров. Во время полёта на длинные дистанции коростель поджимает ноги, выравнивает тело до горизонтального положения и размеренно машет крыльями.

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#комлесхоз мо
#птицы
#подмосковье
#московская область
#природа
#зима
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Вернувшаяся с МКС астронавт США надеется продолжить полеты на российском «Союзе»
Астронавт из США Дайсон надеется на продолжение перекрестных полетов с Россией
04 октября 2024, 22:08

Фото: iStock/3DSculptor

Вернувшаяся с МКС астронавт из США Трейси Дайсон выразила надежду на продолжение совместных полетов США и России. Об этом космонавт заявила на пресс-конференции в НАСА 4 октября.
Астронавт уверена, что полеты на российском корабле «Союз» дают американским космонавтам ценные знания, которых бы не было без совместных полетов США и России. По мнению Дайсон, отсутствие возможности дальнейшего участия в космической программе России станет потерей для США.
«Наши российские партнеры занимаются космическими полетами так же долго, как и мы, и их сообщество очень ценно для меня, и мысль о том, что мы не сможем участвовать в этом с нашей стороны, стороны США, была бы потерей», — сказала астронавт.

Программу перекрестных полетов «Роскосмоса» и НАСА продлили до 2025 года включительно.

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#полеты
#россия
#роскосмос
#космонавт
#мкс
#сша
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Уехавший из России комик хочет оформить пять гражданств для дочери
Экс-комик Романов, покинувший Россию, хочет оформить пять гражданств для дочери
04 октября 2024, 21:43

Фото: iStock/FTiare

Покинувший Россию бывший стендап-комик Дмитрий Романов собирается оформить пять гражданств для своей дочери, которая родилась в июле. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что прибыл в Лиссабон, где займётся вопросами гражданств для ребёнка. Романов заявил, что действительно сделает свой дочери пять гражданств, добавив при этом: «Такое хобби у меня».

Ранее, в июне этого года, Романов заявил, что собирается получить гражданство Румынии. Но на этом он останавливаться не намерен, а хочет также получить паспорта множества государств, чтобы таким образом стать «максимально гражданином мира».

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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#румыния
#паспорт
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