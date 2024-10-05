Экс-замглавы министра обороны Иванов пытался скрыть причастность к преступлениям

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Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов пытался скрыть свою причастность к преступлению, переоформляя чужое имущество. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В ходе обыска на рабочем месте и по месту жительства бывшего замминистра обороны Иванова были обнаружены различные суммы денег из его официального дохода.
Ранее в деле Иванова был обнаружен автомобиль Mercedes-Benz G63 с водительским удостоверением, которым он пользовался по собственной инициативе. Стоимость такого подержанного автомобиля варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей.
До этого стало известно, что суд продлил следствие по делу Тимура Иванова до конца декабря. Его обвиняют в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей.
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Ранее в деле Иванова был обнаружен автомобиль Mercedes-Benz G63 с водительским удостоверением, которым он пользовался по собственной инициативе. Стоимость такого подержанного автомобиля варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей.
До этого стало известно, что суд продлил следствие по делу Тимура Иванова до конца декабря. Его обвиняют в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей.
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Александр Климов