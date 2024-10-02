Арест наложен на три элитные иномарки экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Фото: РИА Новости/Московские суды общей юрисдикции
Суд арестовал Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года, которые принадлежат экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову, передает РИА Новости.
Уточняется, что в 2019 году у Иванова в собственности было 12 автомобилей, среди которых Chevrolet Suburban, а также ЗиС-110 стоимостью от 11 до 18 млн рублей. Его жена владела Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и несколькими мотоциклами.
Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
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Екатерина Коршунова