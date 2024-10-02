Арест наложен на три элитные иномарки экс-замминистра обороны Тимура Иванова

В одной из школ столичного района Свиблово ученики заметили мужчину с ружьем, на место незамедлительно выехали экстренные службы. Об этом сообщает Shot.

По данным издания, одна из учениц увидела мужчину, одетого во все черное, а в руках у него было ружье. Он поднимался по лестнице, а после скрылся. Девочка незамедлительно написала об этом в школьный чат, а одноклассники сообщили об этом родителям.



На место вызвали полицейских. Они провели проверку и нашли «преступника». Им оказался учитель по ОБЖ, который нес макет ружья в класс.



Элина Позднякова