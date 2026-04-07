Экс-депутат Гэллоуэй: в Британии делают аборты в половине случаев беременности

07 апреля 2026, 20:57

В Великобритании делают аборты в половине случаев беременности на фоне демографического кризиса в стране. Такое заявление сделал экс-депутат британского парламента Джордж Гэллоуэй в подкасте East Meets West.





По его словам, на фоне крайне низкой рождаемости в парламенте обсуждают новый законопроект об эвтаназии, вместо того чтобы думать, как лечить депрессивные заболевания, которые в настоящее время широко распространены среди молодежи.





«Теперь всё вылилось в новый законопроект в британском парламенте, который бы, например, позволил 16-летней девочке с анорексией (провести процедуру эвтаназии — ред.) Почему бы не расправиться с анорексией, а не позволять девочке с анорексией себя убить, вернее даже помогать девочке с анорексией себя убить?» — приводит RT слова Гэллоуэя.