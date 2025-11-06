Экс-депутат из Новосибирска Ганзя раскритиковала систему ЖКХ в России

06 ноября 2025, 09:01

Фото: iStock/almaphoto

Новые штрафы не помогут обеспечить готовность к отопительному сезону в регионах РФ. Так считает экс-депутат из Новосибирска Вера Ганзя.





Ранее она заявила, что вместо обновления старых теплосетей, в России власти ввели новые штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону, которые, по её мнению, совершенно бесполезны.



Газня уверена, что новые штрафы для юрлиц в этом вопросе не помогут и существующие проблемы не решат. Депутат считает, что для предотвращения проблем с теплосетями из системы ЖКХ необходимо исключить частные организации.





«ЖКХ надо финансировать из бюджета по факту, причём установить жёсткий общественный контроль за расходованием бюджетных средств. И конечно, гнать поганой метлой из системы ЖКХ все концессии, этих пиявок, которые, не выполняя необходимых работ, тянут из бюджета немалые деньги», — отметила Газня в разговоре с Om1 Новосибирск.