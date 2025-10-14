Глава Каширы Пичугин проверил работу отопления в проблемном доме на Юбилейной
Работу отопительной системы в доме №8 по Юбилейной улице в Кашире проверил глава городского округа Роман Пичугин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ранее в здании были сложности с отоплением и подачей горячей воды из-за аварий на сетях теплоснабжения, однако сейчас эти проблемы решены.
«В настоящее время горячая вода поступает без перебоев, в квартирах тепло. При этом жильцы пожаловались на сырость, вызванную разбитой отмосткой. Роман Пичугин поручил управляющей компании оперативно устранить этот недостаток», — говорится в сообщении.Кроме того, глава округа встретился с жителями домов №4-8 по улице Вахрушева и обсудил с ними состояние дворов после прокладки теплосетей. Восстановление благоустройства там затянулось, однако после смены подрядчика работы возобновились.
Роман Пичугин заверил жителей, что дворы непременно приведут в порядок.