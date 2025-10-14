Глава Каширы Пичугин проверил работу отопления в проблемном доме на Юбилейной

14 октября 2025, 12:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Работу отопительной системы в доме №8 по Юбилейной улице в Кашире проверил глава городского округа Роман Пичугин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ранее в здании были сложности с отоплением и подачей горячей воды из-за аварий на сетях теплоснабжения, однако сейчас эти проблемы решены.





«В настоящее время горячая вода поступает без перебоев, в квартирах тепло. При этом жильцы пожаловались на сырость, вызванную разбитой отмосткой. Роман Пичугин поручил управляющей компании оперативно устранить этот недостаток», — говорится в сообщении.