Россиян предупредили о появлении новых штрафов в сфере ЖКХ с 6 ноября
В России с ноября будут штрафовать за нарушения при подготовке к отопительному сезону
В России с 6 ноября вступает в силу новый закон, который установит штрафы до 40 тысяч рублей за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.
Закон направлен на повышение ответственности организаций, отвечающих за подготовку к отопительному сезону. Традиционно в этот период поступает много жалоб от жителей на отсутствие тепла или его несвоевременную подачу.
По словам Колунова, что размер штрафов достигнет 40 тысяч рублей для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации.
«Для должностных лиц, в том числе для руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, штрафы за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме составят от пяти до десяти тысяч рублей», — добавил он.К административной ответственности также будут привлекать за неустранение ранее выявленных неполадок.
