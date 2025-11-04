Достижения.рф

Россиян предупредили о появлении новых штрафов в сфере ЖКХ с 6 ноября

В России с ноября будут штрафовать за нарушения при подготовке к отопительному сезону
Фото: iStock/Maryviolet

В России с 6 ноября вступает в силу новый закон, который установит штрафы до 40 тысяч рублей за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.



Закон направлен на повышение ответственности организаций, отвечающих за подготовку к отопительному сезону. Традиционно в этот период поступает много жалоб от жителей на отсутствие тепла или его несвоевременную подачу.

По словам Колунова, что размер штрафов достигнет 40 тысяч рублей для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации.

Рэпер Апачев ответил на критику Хинштейна за концерт перед бригадой «БАРС-Курск»
Рэпер Апачев ответил на критику Хинштейна за концерт перед бригадой «БАРС-Курск»
«Для должностных лиц, в том числе для руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, штрафы за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме составят от пяти до десяти тысяч рублей», — добавил он.
К административной ответственности также будут привлекать за неустранение ранее выявленных неполадок.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, как наказать соседей за оскорбления у подъезда. Он напомнил, что за унижение чести и достоинства в РФ предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а при публичном оскорблении — до 10 тысяч.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0