В Дубне в 2026 году проведут третий этап модернизации систем теплоснабжения

24 октября 2025, 13:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Масштабный проект по модернизации систем теплоснабжения реализуется в городском округе Дубна. О том, какие работы в рамках этого проекта запланированы на будущий год, рассказали в администрации муниципалитета.





В частности, капитально отремонтируют котельную №1 и заменят теплосети на четырёх участках в районе Большой Волги — на улице Энтузиастов у дома №11а, на улице Вернова у дома №5 и на проспекте Боголюбова у домов №31 и №54.





«Модернизация теплосетей и котельных обеспечивает надёжное теплоснабжение города. Это не только гарантирует, что Дубна справится с любой, даже самой суровой зимой, но и даёт возможность строить новые жилые микрорайоны и развивать предприятия», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.