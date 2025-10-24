В Дубне в 2026 году проведут третий этап модернизации систем теплоснабжения
Масштабный проект по модернизации систем теплоснабжения реализуется в городском округе Дубна. О том, какие работы в рамках этого проекта запланированы на будущий год, рассказали в администрации муниципалитета.
В частности, капитально отремонтируют котельную №1 и заменят теплосети на четырёх участках в районе Большой Волги — на улице Энтузиастов у дома №11а, на улице Вернова у дома №5 и на проспекте Боголюбова у домов №31 и №54.
«Модернизация теплосетей и котельных обеспечивает надёжное теплоснабжение города. Это не только гарантирует, что Дубна справится с любой, даже самой суровой зимой, но и даёт возможность строить новые жилые микрорайоны и развивать предприятия», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.Обновление инфраструктуры теплоснабжения округа ведётся по областной госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».