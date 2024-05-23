Экс-депутат из Ялты Ломенко отправится в тюрьму за госизмену и шпионаж для СБУ

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Бывший депутат Ялтинского горсовета в Крыму Юрий Ломенко шпионивший в пользу СБУ отправится в тюрьму за госизмену. Об этом сообщили в управлении ФСБ РФ по Крыму.
Напомним, Ломенко задержали в ноябре 2021 года. Выяснилось, что он в 2017–2018 годах собирал секретные данные РФ и передавал их Киеву. При этом он являлся депутатом Ялтинского горсовета, а также возглавлял поселковый совет Симеиза. Верховный суд Крыма признал его виновным в госизмене и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима.
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Апелляционный суд рассмотрел законность приговора Верховного суда и оставил судебный акт без изменений.
«По результатам апелляционного рассмотрения судебный акт оставлен без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», — говорится в сообщении.
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Элина Позднякова