Россиянину дали 17 лет колонии за госизмену и три диверсии

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Орловский областной суд приговорил жителя к 17 годам тюрьмы за совершение трех диверсий на железной дороге, пишет «Лента.ру».
По данным пресс-службы прокуратуры региона, злоумышленника признали виновным по статьям о диверсии и государственной измене.
Мужчина будет отбывать первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также он выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.
Как сообщает суд, в июне прошлого года злоумышленник познакомился в интернете с действующим в интересах Украины диверсантом. По его заданию он совершил два поджога железнодорожных шкафов, а также орловского объекта связи.
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Мужчина будет отбывать первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также он выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.
Как сообщает суд, в июне прошлого года злоумышленник познакомился в интернете с действующим в интересах Украины диверсантом. По его заданию он совершил два поджога железнодорожных шкафов, а также орловского объекта связи.
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Алёна Самарева