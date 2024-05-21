Суд приговорил физика из Новосибирска Маслова к 14 годам колонии за госизмену

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Суд в Санкт-Петербурге признал виновным в государственной измене физика Анатолия Маслова из Новосибирска и приговорил его к 14 годам тюрьмы, передаёт ТАСС.
«Судебная коллегия постановила: Маслова Анатолия Александровича признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год», — так звучит решение суда.
Также суд запретил Маслову в течение ближайших двух лет заниматься деятельностью, которая связана с допуском и доступом к информации.
Напомним, Маслова арестовали в июне 2022 года. По данным следствия, в 2014 году он передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках.
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