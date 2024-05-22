Россиянку отправили в колонию за госизмену и шпионаж в пользу Украины

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Забайкальский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы женщину, причастную к совершению госизмены в форме шпионажа в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.
«Суд признал Сулимову А.Ю. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена). Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с ограничением свободы на 1 год», — сказано в сообщении.Приговор вступил в законную силу.
Забайкалку задержали в октябре 2023 года по подозрению в госизмене. По данным следствия, девушка по заданию спецслужбы Украины собирала и передавала материалы, которые содержали информацию о передвижении по территории региона военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону СВО на Украине.
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