Экс-депутат ЛДПР Власов показал запись голоса плачущего Жириновского из больницы

Многие люди очень часто путают понятия «религия» и «магия»: веря в Бога, идут к магам, гадалкам, экстрасенсам, чтобы узнать будущее или вылечиться от недугов. В советском религиоведении считалось, что «магия является составной частью и всех современных религий». Но так ли это на самом деле, и как связаны эти два понятия?