Экс-депутат ЛДПР Власов показал запись голоса плачущего Жириновского из больницы

Фото: сайт Кремля
Экс-депутат Госдумы Василий Власов показал последнее политическое завещание главы ЛДПР Владимира Жириновского. Диктофонные записи он продемонстрировал во время интервью Ксении Собчак на YouTube.
На опубликованных записях, которые были сделаны в феврале 2022 года, слышно хриплый голос, похожий на голос Жириновского, который почти плача, говорит, что назначает бывшего политика руководителем ЛДПР до его возвращения из больницы. Власов отметил, что показывал эту запись нынешнему главе партии ЛДПР Леониду Слуцкому.
Он же попросил Власова удалить эту запись, так как в подобном состоянии можно было сказать что угодно. Власов заключил, что остальные записи он не может показать, чтобы не подставить людей, которые состоят в ЛДПР сейчас.
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