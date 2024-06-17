Сын Жириновского рассказал о разговоре по телефону с вышедшим из комы отцом

Фото: сайт Кремля
Олег Эйдельштейн, которого суд Москвы признал сыном Жириновского, заявил, что основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский звонил ему в апреле 2022 года. Об этом Эйдельштейн сообщил в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».
Уточняется, что Жириновский потребовал принести ему кролика, говяжий язык и квашеную капусту, а также дал распоряжения относительно недвижимости. Как сообщил Эйдельштейн, во время телефонного разговора основатель ЛДПР попросил его приобрести квартиру в Дубае после того, как Жириновский выйдет из больницы.
По словам сына политика, он выполнил его последнюю волю и действительно купил на средства Жириновского недвижимость в Дубае.
Напомним, в начале этого месяца Никулинский суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном основателя и бывшего председателя партии ЛДПР Владимира Жириновского.
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По словам сына политика, он выполнил его последнюю волю и действительно купил на средства Жириновского недвижимость в Дубае.
Напомним, в начале этого месяца Никулинский суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном основателя и бывшего председателя партии ЛДПР Владимира Жириновского.
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Екатерина Коршунова