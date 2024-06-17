Раскрыты детали появления скандального послания Жириновского «ковбою-Бушу»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Скандальная видеозапись бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского американскому экс-президенту Джорджу Бушу, где Жириновский называл его ковбоем и пообещал «хорошую квартиру в Бутырке», записали с помощью скрытой камеры. Об этом сообщил сын Жириновского Олег на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
По словам Олега Жириновского, запись сделали в поездке в Ирак, будучи в гостях, и разговор был наполовину частным. Экс-глава ЛДПР знал, что его пишут для официальной части видео, но не знал о параллельной работе второй камеры.
Он уточнил, что слова, сказанные во время «официальной» части, адресовали «толпе иракцев». Отпрыск политика добавил, что он не присутствовал при тех событиях, что на пленке, а находился в комнате по соседству.
До этого экс-депутат ГД Василий Власов, которого прозвали любимчиком Жириновского, продемонстрировал аудиофайлы с последними, по словам Власова, указаниями Жириновского из госпиталя. В них Власов назван преемником Владимира Вольфовича на посту главы фракции партии в Госдуме.
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«Отец не знал [, что обращенная к Бушу речь записывается] (...) Была официальная камера, но некоторые вещи, которые там прозвучали, была уверенность, что камера не включена», – сказал Жириновский-младший.
Он уточнил, что слова, сказанные во время «официальной» части, адресовали «толпе иракцев». Отпрыск политика добавил, что он не присутствовал при тех событиях, что на пленке, а находился в комнате по соседству.
«Степень опьянения была уже на определенном уровне, и меня, как ребенка, попросили в соседней комнате посидеть», – прокомментировал сын бывшего лидера ЛДПР.
До этого экс-депутат ГД Василий Власов, которого прозвали любимчиком Жириновского, продемонстрировал аудиофайлы с последними, по словам Власова, указаниями Жириновского из госпиталя. В них Власов назван преемником Владимира Вольфовича на посту главы фракции партии в Госдуме.
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Никита Кротов