Раскрыты детали появления скандального послания Жириновского «ковбою-Бушу»

Президент России Владимир Путин сделал несколько новых назначений в Министерстве обороны РФ. О том, кого глава государства освободил от должности, и кто занял новые посты в оборонном ведомстве расскажет редакция «Радио 1».





Что известно о новых назначениях в Минобороны РФ





Кто покинул Минобороны РФ

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Кого Путин назначил на новые должности в МО

Президент России Владимир Путин назначил новых заместителей министра обороны. Ими стали Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков. Первым заместителем главы МО РФ глава государства назначил Леонида Горнина.Российский лидер также довел число заместителей главы ведомства до 12, в том числе два первых заместителя.От занимаемых ранее должностей Владимир Путин освободил статс-секретаря замминистра Николая Панкова, первого замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова и заместителя министра обороны Татьяну Шевцову. Еще один замминистра генерал Павел Попов снят с поста и уволен с военной службы.С освобожденными от должностей в Минобороны РФ лицами встретился глава ведомства Андрей Белоусов. Он выразил им слова благодарности за многолетнюю ответственную работу и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.По информации Минобороны РФ, первым заместителем главы ведомства назначен ранее первый заместитель министра финансов Леонид Горин. На новом посту перед ним будет стоять задача повышения прозрачности финансовых потоков. Он также будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения российской армии.Ранее первый заместитель управляющего делами президента РФ, младший сын бывшего премьера и экс-главы СВР Михаила Фрадкова Павел будет заниматься вопросами управления имуществом. Он имеет значительный опыт по этим направлениям, который получил в Росимуществе и в Управлении делами президента РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Председатель фонда «Защитники Отечества», супруга министра энергетики России Сергея Цивилева Анна будет отвечать за социальное и жилищное обеспечения военнослужащих. После информации о назначении Цивилевой на пост, появилась информация о том, что она якобы является племянницей президента.





Слухи о родстве Цивилевой с Путиным

Ранее в СМИ появилась фотография, якобы сделанная в 1980-х годах. На снимке запечатлены Владимир Путин, его родители и двоюродный брат с дочерью, которая и является по предположению портала Анной Путиной в юности, а сегодня — Цивилевой. Снимок распространило агентство, признанное в РФ иноагентом. Однако позже журналисты этого же издания связались с Цивилевой, которая, как утверждают СМИ, опровергла родственную связь с главой государства.





Кадровая политика Путина





«Не случайно новым министром обороны стал Андрей Белоусов — бывший министр экономического развития России. Таким образом, глава государства делает военную отрасль более эффективной с экономической точки зрения», — прокомментировал новые назначения в МО эксперт.

Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла обратил внимание на то, что в своей кадровой политике глава государства обращает внимание на тех людей, которые умеют считать деньги, не придавая особого значения «лампасам».





Картаполов прокомментировал назначение Горнина в Минобороны