Экс-депутат Новосибирска Ганзя призвала легализовать усыпление бездомных собак

Экс-депутат из Новосибирска Вера Ганзя раскритиковала финансирование приютов для бездомных животных из городского бюджета и призвала пересмотреть действующее законодательство в сфере обращения с бездомными животными.



На прошлой неделе в Новосибирске открыли временный пункт для содержания бездомных собак. На его строительство из городского бюджета выделили 34 миллиона рублей.

«Я считаю недопустимым финансирование собачьих приютов из городского, да и из любого бюджета. Эти 34 млн можно было направить на более необходимые нужды», — заявила Ганзя в разговоре с Om1 Новосибирск.

По ее мнению, строить и содержать приюты нужно за счет средств благотворительных фондов.

В качестве решения проблемы с бродячими собаками Ганзя предложила безвозвратный отлов с временным содержанием в приюте для поиска дома, и усыпление, если хозяев не нашлось.

Она подчеркнула, что бездомные собаки опасны для людей.

«Закон нужно менять и срочно. Скоро весна, и как бы снова не пришлось оплакивать жизнь где-то растерзанного собаками ребёнка», — заключила Ганзя.
