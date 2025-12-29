Экс-депутат Новосибирска Ганзя призвала легализовать усыпление бездомных собак
Экс-депутат из Новосибирска Вера Ганзя раскритиковала финансирование приютов для бездомных животных из городского бюджета и призвала пересмотреть действующее законодательство в сфере обращения с бездомными животными.
На прошлой неделе в Новосибирске открыли временный пункт для содержания бездомных собак. На его строительство из городского бюджета выделили 34 миллиона рублей.
«Я считаю недопустимым финансирование собачьих приютов из городского, да и из любого бюджета. Эти 34 млн можно было направить на более необходимые нужды», — заявила Ганзя в разговоре с Om1 Новосибирск.
По ее мнению, строить и содержать приюты нужно за счет средств благотворительных фондов.
В качестве решения проблемы с бродячими собаками Ганзя предложила безвозвратный отлов с временным содержанием в приюте для поиска дома, и усыпление, если хозяев не нашлось.
Она подчеркнула, что бездомные собаки опасны для людей.
«Закон нужно менять и срочно. Скоро весна, и как бы снова не пришлось оплакивать жизнь где-то растерзанного собаками ребёнка», — заключила Ганзя.