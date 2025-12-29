Экс-депутат Новосибирска Ганзя призвала легализовать усыпление бездомных собак

29 декабря 2025, 13:24

Фото: iStock/Osobystist

Экс-депутат из Новосибирска Вера Ганзя раскритиковала финансирование приютов для бездомных животных из городского бюджета и призвала пересмотреть действующее законодательство в сфере обращения с бездомными животными.





На прошлой неделе в Новосибирске открыли временный пункт для содержания бездомных собак. На его строительство из городского бюджета выделили 34 миллиона рублей.





«Я считаю недопустимым финансирование собачьих приютов из городского, да и из любого бюджета. Эти 34 млн можно было направить на более необходимые нужды», — заявила Ганзя в разговоре с Om1 Новосибирск.

«Закон нужно менять и срочно. Скоро весна, и как бы снова не пришлось оплакивать жизнь где-то растерзанного собаками ребёнка», — заключила Ганзя.