Пытавшийся разнять бешеную лису и собаку охранник пострадал под Уфой
Случай нападения лисы на человека и домашнего питомца произошел под Уфой. Об инциденте UFA1.RU рассказал директор Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.
По его словам, хищница вступила в схватку со сторожевой собакой, что заметил охранник. Пытаясь разнять их, мужчина получил травму, однако не исключается, что повреждение ему мог нанести именно пес, а не лисица.
Лису отловили и поместили на карантин, где она вскоре погибла. Проведённые исследования подтвердили, что животное заразилось бешенством. Охранника удалось разыскать, а вот судьба собаки, по данным Стрельникова, пока остается неизвестной. Сотрудники центра также намереваются пройти вакцинацию.
Ранее, 18 декабря, в находящемся неподалёку селе Чесноковка ввели карантин по бешенству, однако официально власти не связывали эти меры с произошедшим.
