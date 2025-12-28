В Нижневартовске школьники-живодёры засунули петарду в рот домашней собаке

28 декабря 2025, 17:16

В ХМАО прокуратура взяла на контроль случай жестокого обращения с собакой

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

Прокуратура Нижневартовска взяла на контроль проверку жестокого обращения подростков с собакой. Подробности сообщает пресс-служба надзорного ведомства.