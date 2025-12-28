В Нижневартовске школьники-живодёры засунули петарду в рот домашней собаке
Прокуратура Нижневартовска взяла на контроль проверку жестокого обращения подростков с собакой. Подробности сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Поводом стали публикации в соцсетях, где утверждается, что несовершеннолетние засунули животному в пасть пиротехнику и взорвали её. Уточняется, что трое подростков напали на школьника с собакой. После взрыва петарды они скрылись.
Хозяин доставил тяжело раненное животное в клинику, где врачи провели сложную операцию. Сейчас собака восстанавливается. Ветеринар сообщила, что знает подозреваемых и связывалась с их родителями. По её словам, один из родителей спросил о видеодоказательствах, а затем резко прекратил общение.
Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, прокуратура оценит работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
