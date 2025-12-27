В Петербурге хозяйка оставила в квартире 40 собак и пропала
В квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга обнаружили порядка 40 собак породы джек-рассел-терьер, которых держат в антисанитарных условиях. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
По данным СМИ, хозяйка, занимавшаяся разведением, пропала в начале декабря и оставила животных на супруга. Мужчина утверждает, что сообщил о случившемся в полицию, но один не справляется с уходом за таким количеством питомцев — среди них есть и больные.
Чтобы хоть частично разрядить ситуацию, он начал распродавать собак. К спасению подключились волонтёры. Нескольких животных уже забрали, им ищут новых владельцев, чтобы избежать гибели от голода и заболеваний.
Зоозащитники отмечают, что положение остаётся тяжёлым, и просят о срочной помощи в размещении и лечении оставшихся собак.
