Экс-глава «Автодора» получил 12 лет колонии за ошибки при строительстве ЦКАД

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Тверской районный суд города Москвы приговорил бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха к 12 годам лишения свободы. Такое наказание он получил за масштабные злоупотребления полномочиями и срыв сроков при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.
В 2019 году Следственный комитет РФ сообщил, что Кельбах нанёс государству ущерб, превышающий два миллиарда рублей, напоминает РИА Новости. Было возбуждено уголовное дело. Этому предшествовала масштабная проверка, организованная Счётной палатой. Она была вызвана срывом срока сдачи ЦКАД. По мнению аудиторов, к этому привели системные проблемы и недостаточно эффективное управление проектом.
Проверка также выявила нарушения, которые привели к увеличению стоимости работ на некоторых пусковых комплексах ЦКАД. К системным ошибкам, приведших к удорожанию проекта, были отнесены также низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков, недостаточность численности рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых комплексах.
Кельбаха, до оглашения приговора находившегося под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. Решение суда мужчина встретил в строгом костюме с галстуком и без сумки с вещами для СИЗО.
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Проверка также выявила нарушения, которые привели к увеличению стоимости работ на некоторых пусковых комплексах ЦКАД. К системным ошибкам, приведших к удорожанию проекта, были отнесены также низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков, недостаточность численности рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых комплексах.
Кельбаха, до оглашения приговора находившегося под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. Решение суда мужчина встретил в строгом костюме с галстуком и без сумки с вещами для СИЗО.
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Александр Бойцов