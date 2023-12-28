Экс-глава «Локомотива» Смородская раскрыла, почему «Краснодар» не станет лидером

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о том, что «Краснодар» не сможет стать лидером РПЛ по причине нехватки достаточного опыта.
«Не могу сказать, что лидерство в турнирной таблице даёт какие-то преференции «Краснодару» в борьбе за чемпионство. Им может не хватить опыта, а «Зенит» прекрасно умеет догонять. Команда Ивича уже теряла солидное преимущество по ходу сезона, такая ситуация может повториться», — пояснила в беседе с «РБ Спорт» Смородская.
Ранее бывший президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин выразил уверенность в чемпионстве «Зенита» в чемпионской гонке в РПЛ. Он пояснил, что победу «Зенит» может обеспечить себе благодаря наличию большего числа ресурсов, в то время как «Краснодар», по его мнению, психологически просто не готов к чемпионской гонке.
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