Экс-президент РПЛ Заварзин: «У нас один чемпион – «Зенит»

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Бывший президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин выразил уверенность в чемпионстве «Зенита» в чемпионской гонке в РПЛ.
«Не сможет «Динамо» бороться за чемпионство. У нас один чемпион – «Зенит». В тройку «Динамо» может попасть, но на первом месте будет «Зенит», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Заварзин.Он объяснил, что победу «Зенит» может обеспечить себе благодаря наличию большего числа ресурсов, в то время как «Краснодар», по его мнению, психологически просто не готов к чемпионской гонке.
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