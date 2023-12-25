Россиянин Лунёв попал в ТОП-3 вратарей по количеству сейвов в Лиге Европы

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Российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий за клуб «Карабах» из Азербайджана, замкнул тройку лучших голкиперов по количеству спасений своих ворот на групповом этапе Лиги Европы.
Во многом благодаря успешной игре российского вратаря, «Карабах» сумел занять в своей группе второе место, пропустив вперёд только немецкий «Байер». По регламенту в раунде плей-офф клубы Лиги Европы, занявшие в своих группах вторые места, будут встречаться с командами, занявшими третьи позиции в группах Лиги чемпионов. «Карабах» сыграет за выход в следующий раунд с португальской «Брагой».
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Александр Бойцов