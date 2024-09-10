Экс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом и очень умным человеком

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин очень умный человек и джентльмен. Об этом 10 сентября заявила Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I СПбГУ.
«Это очень умный человек, и при этом он джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, потому что для того, чтобы управлять людьми и возглавить их, это необходимо», – сказала Кнайсль на площадке выставки «Мой Петербург»
Именно деловые качества Путина позволили ему изменить Россию «впечатляющим образом», считает экс-глава австрийского МИДа.
«Когда я думаю о том, какой Россия была в конце 90-х годов, я ощущаю, что очень уважаю человека, который смог так изменить страну», – заявила Кнайсль.
Карин Кнайсль была главой МИД Австрии в 2017–2019 год. В июле 2022 года дипломат эмигрировала из Австрии из-за угроз убийством в ее адрес. В 2023 году она переехала жить в Санкт-Петербург.
Читайте также:
Россия должна быть готова к любому развитию событий, сообщил Путин
Медведев: На православие сейчас оказывается сильнейшее давление
Путин: В учениях «Океан-2024» примут участие корабли и авиация Китая
Лия Мурадьян