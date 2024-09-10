Россия должна быть готова к любому развитию событий, сообщил Путин

Фото: сайт Кремля
Россия должна быть готова к любым событиям, а вооружённые силы должны быть подготовлены к возможному отражению военной агрессии на любых направлениях. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на открытии активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024».
Он подчеркнул, что российские войска должны обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России. Армия должны быть готова отразить любую агрессию, в том числе поступающую через море или океан.
Ключевую роль в решении данного вопроса играет военно-морской флот (ВМФ) России.
Во вторник, 10 сентября, ВМФ РФ начал плановые стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», которые будут длиться до 16 сентября. В них примут участие более 400 боевых кораблей, в том числе из Китая.
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Ключевую роль в решении данного вопроса играет военно-морской флот (ВМФ) России.
Во вторник, 10 сентября, ВМФ РФ начал плановые стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», которые будут длиться до 16 сентября. В них примут участие более 400 боевых кораблей, в том числе из Китая.
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Анастасия Чинкова