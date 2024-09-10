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Россия должна быть готова к любому развитию событий, сообщил Путин

Путин: РФ должна быть готова отразить агрессию на любых направлениях
10 сентября 2024, 18:03
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия должна быть готова к любым событиям, а вооружённые силы должны быть подготовлены к возможному отражению военной агрессии на любых направлениях. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на открытии активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024».
Он подчеркнул, что российские войска должны обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России. Армия должны быть готова отразить любую агрессию, в том числе поступающую через море или океан.

Ключевую роль в решении данного вопроса играет военно-морской флот (ВМФ) России.



Во вторник, 10 сентября, ВМФ РФ начал плановые стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», которые будут длиться до 16 сентября. В них примут участие более 400 боевых кораблей, в том числе из Китая.

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#россия
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#учения
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#вмф
Посольство Таджикистана рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию
10 сентября 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посольство Таджикистана в Москве рекомендовало гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию. Причина заключается в введении на границе усиленного контроля въезда иностранных граждан.
Об этом сотрудники дипломатического представительства Таджикистана написали в официальном телеграм-канале посольства. В сообщении дипмиссии отмечается, что контроль въезда граждан иностранных государств усилен в наземных и воздушных пунктах пропуска.

«Рекомендуем гражданам Республики Таджикистан воздержаться от поездок в РФ», — написали дипломаты в своём обращении.

В предыдущий раз МИД Таджикистана настоятельно советовал гражданам своей страны не ездить в Россию без острой необходимости в апреле нынешнего года. Причины такого предупреждения не озвучивались. Это произошло вскоре после теракта в «Крокус Сити Холле».

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#граница
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США намерены профинансировать «независимые СМИ» в Сербии и Северной Македонии
10 сентября 2024, 17:44

Фото: iStock/rarrarorro

Американское правительственное Агентство по международному развитию (USAID) планирует «поддержать» «независимые СМИ» в Сербии и Северной Македонии путём найма советника по координации программ ведомства в регионе с общим портфелем проектов на $141 млн.
Руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович объяснил, с чем связана такая активизация США в регионе.

«Активизация США на балканском треке вызвана тем, что RT осуществляет там эффективную медиастратегию. Это не нравится Западу. Ситуацию ещё больше усугубляет кризис собственной западной информационной системы. Ведущие СМИ, особенно в Европе, не способны дать ответ на актуальные вопросы современности. Балканы издавна были точкой приложения колониальных устремлений США и Британии. Мы видим очередной раунд попыток вытеснить Россию и её СМИ», — пояснил в беседе с RT Мендкович.

До этого стало известно, что США намерены отслеживать предстоящие совместные учения России и Китая. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Как передают argumenti.ru слова Кирби, при этом власти Штатов не видят в этом причин для серьёзного беспокойства.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что страна столкнулась с огромной проблемой из-за нехватки доступного жилья.

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#сша
#сми
#сербия
#политика
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Белый дом: США не поддерживают удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на планы Байдена
10 сентября 2024, 17:41

Фото: iStock/lucky-photographer

США не поддерживают удары ВСУ вглубь территории России, несмотря на планы президента страны Джо Байдена обсудить с премьер-министром Британии Киром Стармером использование Киевом переданного Западом дальнобойного оружия. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джо Кирби в эфире телеканала CNN.
Политик попытался заверить общественность, что во взгляде Штатов на данный вопрос ничего не изменилось. Вашингтон, по его словам, не поддерживает удары дальнобойным орудием, в том числе произведённым в США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден намерен встретиться со Стармером, чтобы обсудить вопрос использования украинской армией дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России.

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#сша
#украина
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#обстрел
#всу
#джозеф байден
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Великобритания ввела санкции против ВКС России
10 сентября 2024, 17:24

Фото: iStock/ffikretow

Великобритания расширила санкционный список против России, добавив в него Воздушно-космические силы (ВКС) и командование военно-транспортной авиации. Об этом сообщается на сайте правительства страны, где опубликован дополненный перечень.
Также под ограничения попал 924-й Государственный центр беспилотной авиации и семь юридических и физических лиц из Ирана, которые якобы оказывают помощь России. Среди них числится компания Baharestan Kish Company, занимающаяся производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, британское правительство ввело санкции против пяти морских судов, которые якобы были задействованы в оказании военной поддержки России.

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#великобритания
#россия
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#вкс
#правительство
#ограничения
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Прокурор непризнанного в мире Международного уголовного суда прибыл на Украину
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан прибыл на Украину
10 сентября 2024, 17:15

Фото: istockphoto/ STRINGERimage

На Украину прибыл прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Об этом 10 сентября сообщила пресс-службе МУС в соцсети X.
«Преступления, затрагивающие детей, и нападения на гражданскую инфраструктуру являются ключевыми приоритетами МУС», – говорится в сообщении.

По данным суда, Карим Хан вместе с генпрокурором Украины Андреем Костиным посетил детскую больницу «Охматдет».

Взрыв в районе больницы «Охматдет» в Киеве произошел 8 июля. Тогда разрушило корпус отделения токсикологии. Сообщалось о двух погибших и 32 пострадавших. По поводу случившегося редставитель России при ООН Василий Небензя заявил, что причиной попадания украинской ракеты по больнице «Охматдет» в Киеве стало размещение властями страны систем ПВО вблизи объектов гражданской инфраструктуры и в жилых кварталах.

Отметим, что Юрисдикцию МУС не признают Россия, Китай, США, Саудовская Аравия, Индия, Иран, Турция, Египет, Индонезия, а также бывшие страны СНГ.

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Путин: В учениях «Океан-2024» примут участие корабли и авиация Китая
10 сентября 2024, 16:49

Фото: istockphoto/Dovapi

В масштабных учениях Военно-морского флота РФ «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября, примут участие корабли и авиация Народно-Освободительной армии Китая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В своём выступлении на активной фазе командно-штабных учений, российский лидер отметил, что в качестве наблюдателей к манёврам «Океан-2024» привлечены представители 15 государств. Что касается кораблей и самолётов КНР, то они примут участие в отработке практических действий, добавил Владимир Путин. Президент планирует наблюдать за ходом учений по видеосвязи.

Стратегические командно-штабные учения ВМФ РФ «Океан-2024» станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых сил России в нынешнем году. Общее руководство будет осуществлять главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

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#вмф
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Путин объяснил, зачем США наращивают военное присутствие в АТР и Арктике
Путин: США наращивают военное присутствие в регионах для сдерживания РФ и КНР
10 сентября 2024, 16:25

Фото: сайт Кремля

США наращивают военное присутствие в Азиатско-тихоокеанском регионе и Арктике, пытаясь сдержать Россию и Китай. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024».
Глава государства подчеркнул, что под предлогом оказания противодействия якобы существующей угрозе со стороны России и сдерживания КНР, США и их союзники наращивают военное присутствие около границ России в Арктике и в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Во вторник военно-морской флот России приступил к плановым стратегическим командно-штабным учениям «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября. В них примут участие свыше 400 боевых кораблей.

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#сша
#россия
#китай
#арктика
#владимир путин
#политика
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Россия будет укреплять все виды войск
Путин: РФ продолжит укреплять ВМФ и другие виды войск
10 сентября 2024, 16:18

Фото: сайт Кремля

Россия будет и далее укреплять ВМФ и другие виды войск для защиты страны и ее жителей. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в рамках командно-штабных учений «Океан-2024».
«Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать ударные возможности», — заявил Путин.

Кроме того, президент добавил, что будет совершенствоваться подготовка корабельных экипажей, а также береговых и авиационных частей исходя из реального боевого опыта. В целом, по словам Путина, Россия будет делать все для защиты России и своих жителей.

10 сентября Путин в режиме телемоста принял участие в стратегическом командно-штабном учении «Океан-2024».

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Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием
Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием по России
10 сентября 2024, 15:58

Фото: iStock/aapsky

Американский лидер Джо Байден намерен обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение украинским военным наносить удары по Российской Федерации дальнобойным оружием. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, пишет РИА Новости.
Он сообщил, что они собираются встретиться с представителями Украины, чтобы выслушать их.

«А также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед и как мы можем поддержать их наилучшим образом», — сказал он.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины. По его словам, восемь человек пострадали при атаке БПЛА в подмосковном Раменском.

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