Медведев: На православие сейчас оказывается сильнейшее давление

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Православная вера подвергается тяжелейшему давлению в современных условиях расколотого мира. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик взял слово после церемонии освящения Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом Храма святых апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербургском государственном университете. Он назвал патриарха особым примером нравственного подвига, ведь ему, как предстоятелю Русской православной церкви, приходится противостоять мощному давлению, которое оказывается на православие.
Медведев также отметил уникальную роль Русской православной церкви, так как именно в лихую годину трудностей, в столкновении с теми проблемами, с которыми столкнулось Отечество, всем россиянам необходима подлинная глубокая вера.
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