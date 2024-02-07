Экс-глава мирового биатлона заявил, что не получил от россиян ни рубля

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Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) из Норвегии Андерс Бессеберг заявил в суде, что никогда не получал никаких взяток от российских граждан, сообщает NRK.
Процесс над ним начался 9 января. Ему предъявляются обвинения в получении взяток, в том числе от российских чиновников. В ходе заседания во вторник свидетельские показания давал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
Судебный процесс над Бессебергом будет продолжаться до 16 февраля. Он возглавлял IBU с 1993 по 2018 год. Ему предъявляются обвинения в получении взяток, включая часы на сумму около 195 тысяч норвежских крон (приблизительно 18 тысяч долларов), а также связанные с Россией охотничьи поездки и встречи с проститутками, которые, по утверждению обвинения, оплачивались российскими государственными чиновниками.
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«Я хочу ясно подчеркнуть, что никогда не получал ни кроны, ни рубля, ни доллара ни от одного российского гражданина», — отметил Бессеберг.
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Артем Кузьмин