Экс-глава IBU Бессеберг отрицает связь с якобы оплаченными Россией проститутками

Фото: iStock/Motortion
Бывший глава Международного союза биатлонистов, норвежец Андерс Бессеберг отрицает, что когда-либо пользовался секс-услугами, предоставленными или оплаченными представителями России. Об этом сообщил адвокат чиновника Кристиан Йорт, слова которого приводит NRK.
Сторона обвинения расценивает данные действия в качестве коррупции. Сам Бессеберг свою вину не признает. При этом его также обвиняют в получении взяток в виде часов, стоимость которых составляет порядка восемнадцати тысяч долларов.
Читайте также:
Обладатель Кубка Стэнли Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам
Канадский хоккеист СКА получил российское гражданство
Главе Федерации биатлона Петербурга Васильеву предлагали $10 тысяч за убийство
Екатерина Коршунова