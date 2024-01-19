Подмосковная спортсменка стала победителем на этапе Кубка России по биатлону

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковная спортсменка победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по биатлону. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 18 по 21 января в Удмуртии проводятся соревнования четвертого этапа Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка».
В индивидуальной гонке на дистанции 15 км подмосковная 24-летняя Анастасия Гореева показала самый лучший результат — 48 минут 1,1 секунды.
Стоит отметить, что спортсменам предстоит преодолеть спринт на 10 и 7,5 км и масс-старты на 15 и 12 км.
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В индивидуальной гонке на дистанции 15 км подмосковная 24-летняя Анастасия Гореева показала самый лучший результат — 48 минут 1,1 секунды.
«Я очень счастлива! Первая победа в сезоне, еще в такой сложной гонке, при сложной погоде. Допустила два штрафа, мои грубые ошибки. Это не сложный ветер, а просто очень хотела выиграть. 18 секунд отставания перед последним кругом – сложно осознать в голове, но Виталий Викторович Норицынстоял на уходе и сказал, что я смогу отыграть, потому что уже много отыграла», – поделилась эмоциями Анастасия Гореева.
Стоит отметить, что спортсменам предстоит преодолеть спринт на 10 и 7,5 км и масс-старты на 15 и 12 км.
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Мира Полтева