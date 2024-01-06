Главе Федерации биатлона Петербурга Васильеву предлагали $10 тысяч за убийство

Фото: iStock/Wirestock
Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что после окончания спортивной карьеры ему предлагали стать киллером. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Васильева, когда он завершил спортивную карьеру, то испытывал финансовые сложности. Поскольку он хорошо стрелял, то знакомый спортсмена предложил ему совершить выстрел, за который тот бы получил 10 тысяч долларов.
Васильев отметил, что ему в жизни повезло с учителями, так как он осознавал, что «один выстрел сделает он, а второй будет уже в него». Он также добавил, что прекратил общение с этим знакомым после такого предложения.
Олимпийский чемпион подчеркнул, что если бы согласился на это, то он бы уже не жил. Имя этого человека Васильев называть не стал, однако уточнил, что это был экс-спортсмен, который уже скончался.
Читайте также:
Рэпер Snoop Dogg станет спецкорреспондентом NBC на Олимпийских играх
Фигуристка Медведева рассказала, как врач потушил об нее сигарету
Мать фехтовальщика Биды заявила, что ее сын пытался уволиться из Росгвардии
Васильев отметил, что ему в жизни повезло с учителями, так как он осознавал, что «один выстрел сделает он, а второй будет уже в него». Он также добавил, что прекратил общение с этим знакомым после такого предложения.
Читайте также:
Рэпер Snoop Dogg станет спецкорреспондентом NBC на Олимпийских играх
Фигуристка Медведева рассказала, как врач потушил об нее сигарету
Мать фехтовальщика Биды заявила, что ее сын пытался уволиться из Росгвардии
Екатерина Коршунова