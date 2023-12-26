Экс-глава МУР Василий Купцов умер на 72-м году жизни

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Скончался бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов. Ему был 71 год. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«Пришла печальная новость. Не стало бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР), председателя совета ветеранов столичного управления МВД России Василия Николаевича Купцова. Василия Николаевича по праву называют легендой МУРа», — написал Бастрыкин ВКонтакте.
Он выразил уверенность в том, что имя Купцова обязательно войдет в современную историю.
Бастрыкин рассказал, что Купцов прошел путь от постового милиционера до первого заместителя начальника столичного ГУВД. За время своей работы он раскрыл много тяжких преступлений и задержал большое число опасных преступников.
Накануне также сообщалось, что в Москве скончался бывший прокурор Москвы Юрий Сёмин. Ему было 73 года.
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