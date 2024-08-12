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Экс-глава самарского Росимущества Кинжабаев арстован за превышение полномочий

12 августа 2024, 03:53
Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Бывший руководитель Самарского территориального управления Росиммущества Айвар Кинжабаев арестован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн.
По его словам, следователи считают, что чиновник незаконно продал 15 тысяч гектаров федеральной земли. Земля досталась коммерческой организации с иностранными собственниками. Депутат подчеркнул, что сельскохозяйственные земли не могут быть отчуждены в пользу иностранцев.

Часть незаконно проданных земель находилась на особо охраняемых природных территориях. Кинжабаеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ («превышение должностных полномочий»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.



Ранее правоохранительные органы задержали бывшего мэра Астрахани Олега Полмордвинова. Ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

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