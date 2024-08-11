Среди арестованных объектов замглавы ГУ МЧС по Кубани обнаружили здание приставов

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Генеральная прокуратура России обнаружила среди арестованного имущества заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко здание, в котором располагаются межрайонные отделы судебных приставов. Об этом сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.
В 2014 году фигурант дела купил и арендовал участок земли с нежилым зданием площадью более шести тысяч квадратных метров на улице Ставропольской в Краснодаре.
Симоненко и его родственники были уличены в незаконных доходах, а также приобретении 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей в результате взятки. Все имущество Симоненко было временно арестовано в рамках иска Генпрокуратуры.
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«Там же находятся два отдела судебных приставов. Генпрокуратура требует изъять данный объект и обратить его в доход государства», – сообщили сотрудники правоохранительных органов.
Симоненко и его родственники были уличены в незаконных доходах, а также приобретении 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей в результате взятки. Все имущество Симоненко было временно арестовано в рамках иска Генпрокуратуры.
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Александр Климов