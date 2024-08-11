Следователи начали поиск имущества арестованных генералов Минобороны

11 августа 2024 года православные отмечают Рождество Николая Чудотворца или, как его еще называют, Николая Угодника. В народном календаре — это Калинов день или Калинник — в честь мученика Каллиника Киликийского, которого тоже чтят сегодня. На Руси в это время делали пироги из калины, готовили варенья и компоты. У предков было множество примет, обычаев и верований, они строго соблюдали запреты и знали, что можно и что нельзя делать в этот день.