Следователи начали поиск имущества арестованных генералов Минобороны

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В настоящее время проводится проверка активов генералов Министерства обороны, арестованных по делам о коррупции. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС на основе данных от сотрудников полиции.
В сообщении говорится, что не только обвиняемые, но и их родственники и знакомые были уличены в наличии имущества и банковских счетов, которые могли быть приобретены незаконным путем.
Если будет установлено, что эти активы были приобретены на неустановленные средства, они будут возвращены государству.
В последние месяцы Министерство обороны России оказалось в центре коррупционного скандала. В частности, 13 мая был задержан начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. Ранее по подозрению в получении взятки был также задержан заместитель генерального директора Минобороны Тимур Иванов. По данным следствия, Иванов получал откаты с государственных тендеров в строительной сфере.
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«Также устанавливается имущество, записанное на иных лиц, но по факту принадлежащее фигурантам дел», – заявили правоохранители.
Если будет установлено, что эти активы были приобретены на неустановленные средства, они будут возвращены государству.
В последние месяцы Министерство обороны России оказалось в центре коррупционного скандала. В частности, 13 мая был задержан начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. Ранее по подозрению в получении взятки был также задержан заместитель генерального директора Минобороны Тимур Иванов. По данным следствия, Иванов получал откаты с государственных тендеров в строительной сфере.
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Александр Климов