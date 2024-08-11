Стали известны детали дела о поставке некачественных бронежилетов

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Следователи считают, что фигуранты дела о поставках некачественных бронежилетов Министерству обороны России использовали средства от госконтрактов для покупки недвижимости и долей в пяти компаниях. На эти активы был наложен арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Предполагается, что ООО «ГК "Пикет!» владеет от 25 до 99% капитала пяти компаний, а также тремя земельными участками (общей площадью 7 200 квадратных метров) и одним нежилым зданием (площадью 1265,7 квадратных метров). Кроме того, компания хранит средства на 22 банковских счетах.
В мае сообщалось, что арестованы счета и имущество фигурантов уголовного дела о поставках некачественной спецодежды в Министерство обороны РФ.
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Александр Климов