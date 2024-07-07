Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров побывал дома после ареста

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Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров смог посетить дом после ареста за мелкое хулиганство, но уже на следующую ночь был задержан по подозрению в отмывании денег, передает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Он был дома, но потом ночью прошло задержание», – сообщил собеседник агентства.
Омаров был задержан в субботу вечером, 6 июля, в своем доме в селе Сергокала. Его доставили в Махачкалу. Сообщается, что он числится обвиняемым по делу о мошенничестве.
Омаров, отец ликвидированных террористов из Дагестана, отбыл десять суток административного ареста за мелкое хулиганство и был освобожден 5 июля.
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Александр Климов