Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров побывал дома после ареста

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров побывал дома после ареста

07 июля 2024, 05:43
Фото: Sayan_Moongklang

Фото: Sayan_Moongklang

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров смог посетить дом после ареста за мелкое хулиганство, но уже на следующую ночь был задержан по подозрению в отмывании денег, передает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Он был дома, но потом ночью прошло задержание», – сообщил собеседник агентства.

Омаров был задержан в субботу вечером, 6 июля, в своем доме в селе Сергокала. Его доставили в Махачкалу. Сообщается, что он числится обвиняемым по делу о мошенничестве.



Омаров, отец ликвидированных террористов из Дагестана, отбыл десять суток административного ареста за мелкое хулиганство и был освобожден 5 июля.

Читайте также:

В Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу

Атаковавшие Дагестан террористы готовились к атаке около месяца

Меликов: Дагестан примет более 500 детей из Белгородской области
#дагестан
#задержание
#хулиганство
#мошенничество
Жителей Нальчика оштрафуют за отказ от прослушивания гимна России
07 июля 2024, 06:00

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

В Нальчике родителей некоторых школьников оштрафуют за то, что они открыто отказались слушать гимн России, передает Telegram-канал Mash Gor.
Инцидент произошел во время выпускного вечера. Когда заиграл государственный гимн, восемь человек продолжили сидеть. В это время их дети закрывали уши руками.

На родителей выпускников был составлен протокол за нарушение официального использования гимна России.

Ранее на инцидент отреагировал заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил, что направил властям запрос для правовой оценки запечатленной на видео ситуации.

Читайте также:

Турист, распивавший алкоголь на карнизе музея в Калининграде, получил штраф

Камеры отследили шашлычников, отомстивших подмосковным лесничим за штраф

Полина Гагарина отказалась спеть гимн России перед матчем России и Сербии

В Могилёве задержали рокеров, сочинивших гимн белорусских оппозиционеров
#штраф
#выпускной
#выпускники
#россия
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиян предупредили о новых погодных рекордах
Вильфанд: в ряде регионов России ожидается аномальная жара
07 июля 2024, 03:39

Фото: iStock/lamyai

На следующей неделе во многих регионах России ожидаются аномально высокие температуры, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40-42 градуса, в Краснодарском каре – 39-41. Очень жаркая погода на юге Дальнего Востока – в Бурятии – 37, в Забайкалье – 39-41 градус, на юге Амурской области – 35-36, в Иркутской области, на западе Якутии – 32-37 градусов», – сообщил он.

Как отмечает Вильфунд, вместе с необычно высокими температурами в Ростовскую и Ставропольскую области придут сильные дожди, грозы и порывы ветра до 23-25 метров в секунду.

5 июля в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары. С 7 по 11 июля средняя температура на полуострове поднимется на 7 градусов выше климатической нормы. Ожидается, что в эти дни она достигнет плюс 33-38.

Читайте также:

Синоптик Ильин рассказал, какой будет погода в Москве в июле

Топ-6 способов охладить помещение без вентилятора и кондиционера в жару

Москвичам пообещали хорошую погоду на выходные дни
#погода
#температура
#крым
#краснодарский край
#волгоградская область
#дальний восток
#иркутская область
#якутия
#забайкальский край
#бурятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трижды судимая бывшая участника «Пацанок» устроилась на работу в детский лагерь
07 июля 2024, 02:12

Фото: istockphoto/cheshka

Бывшая участница шоу «Пацанки» Вера Федоренко, трижды судимая, устроилась воспитательницей в детский лагерь. Экс-участница проекта Ирина Соловьева, с которой девушка подралась во время съемок, написала заявление в Генеральную прокуратуру (ГП) России, передает Telegram-канал Mash.
Впервые Федоренко была приговорена к девяти годам тюремного заключения за непреднамеренное лишение жизни человека. Второй – за разбой по отношению к несовершеннолетним. Третий раз она попала в тюрьму сразу после освобождения – в 2022 году она украла банковскую карту на вокзале в Сочи.

Спустя девять месяцев девушку отпустили, она отправилась на съемки восьмого сезона шоу «Пацанки», где у нее произошла ссора с 53-летней актрисой Ириной Соловьевой, написавшей заявление в полицию.

26 июня Федоренко выложила в соцсетях видео в футболке с надписью «Воспитатель». По ее словам, она приехала на смену в лагерь благотворительной организации «Дикони». Соловьева, увидев ролик, обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить девушку и разобраться, как человек с судимостью может воспитывать детей.

Читайте также:

Загоравшему на детской площадке полуголому москвичу грозит тюрьма

Загоравший в трусах на детской площадке москвич напал на женщину — видео

Раскрыты детали инцидента с падением BMW с третьего этажа парковки в Краснодаре
#шоу
#тюрьма
#генпрокуратура
#актриса
#драка
#детские лагеря
Следите за нашими новостями
в удобном формате
По всей территории Нигерии отключили электричество из-за сбоя на энергосетях
07 июля 2024, 02:04

Фото: iStock/Felipe_Barroso

По всей территории Нигерии отключили электричество из-за сбоя на энергосетях. Об этом со ссылкой на главу отдела коммуникаций ресурсоснабжающей компании Enugu Эмека Эзе сообщил ТАСС. По его словам, крупный сбой системы произошел в 15:09 (17:09 по московскому времени).
«Причиной стала потеря электроснабжения в юго-восточных штатах страны, что вызвало затем выход из строя всей сети», – пояснил руководитель отдела.
Всех подробностей аварии Эзе раскрывать не стал.

Последние годы в Нигерии, по данным ТАСС, происходят общенациональные перебои в подаче энергии, которые связаны с авариями на сильно изношенных электростанциях и сетях.

Читайте также:

Мали, Нигер и Буркина-Фасо создали оборонный Альянс государств Сахеля

Ударная группа кораблей ВМФ РФ с фрегатом «Адмирал Горшков» покинули Венесуэлу

Песков: Путин и Моди проведут переговоры в Москве в узком и расширенном составах
#аварии
#страны
#электричество
#свет
#энергетика
#нигерия
#модернизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Народные приметы на 7 июля 2024: традиции и что нельзя делать на Ивана Купалу
Народный праздник Ивана Купалы отмечается 7 июля
07 июля 2024, 00:00

Фото: iStock/Kharchenko_irina7

7 июля 2024 года – большой праздник, когда православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи, а в народе – это день Ивана Купалы. О традициях и приметах на 7 июля, а также что можно и что нельзя делать в этот день, расскажет редакция «Радио 1».

Рождество Иоанна Крестителя

Фото: iStock/vesilvio
Иоанн Предтеча — это самый почитаемый в христианстве святой после Божией Матери и главный пророк. Как гласит Евангелие, он был ближайшим соратником Иисуса, который предсказал его пришествие, а также крестил Христа в водах реки Иордан. Иоанн Креститель вел аскетичную жизнь в пустыне, призывая иудеев к покаянию и проповедуя священные омовения для очищения. Именно эти обряды и стали в будущем священным Таинством Крещения.

Рождество Иоанна Предтечи празднуется в честь рождения малыша, ставшего затем пророком, у праведной и престарелой пары — Захарии и Елисаветы.

День Ивана Купалы

Фото: iStock/cassinga
Иван Купала – народный праздник, уходящий корнями в языческие времена, но с приходом церкви смешавшийся с христианством. Изначально он проводился с 20 на 21 июня, в самую короткую ночь в году, и назывался просто Купало. Славяне верили, что в эту пору нечисть особенно сильна и выползает их своих убежищ, потому народ гуляньями и обрядами отпугивал ее.

После Крещения Руси народный праздник вскоре смешался с Рождеством Иоанна Предтечи и обрел другие смыслы. Языческие обряды в озерах и реках получили новое значение и стали ассоциироваться с Крещением Христа, а к названию «Купало» присоединилось имя святого.

Приметы на Ивана Купалу

Обряды у костров

Фото: iStock/Dawid Kalisinski Photography
Первые мысли, когда слышишь о празднике Ивана Купалы, – это люди в белых льняных рубашках, прыгающие ночью через костер. Этот обряд восходит к глубоко языческим временам, до того, как праздник смешался с христианскими традициями. Так для чего предки прыгали через костер?
  • огню в ночь на Купалу приписывали очищающие свойства, избавляющие от напастей и неприятностей в будущем;
  • прыжок через костер, согласно верованиям, дарил удачу и счастье на весь следующий год;
  • считалось, что молодая пара, перепрыгнувшая огонь, будет неразлучна до конца жизни;
  • если между двух костров провести свой скот, по поверью, животные не будут болеть;
  • в огне на Купалу сжигали одежду и вещи больных людей, надеясь, что так недуг больше не вернется.

Обряды у воды

Фото: iStock/Vitalii Petrushenko
День Ивана Купалы и до прихода православия имел много традиций, связанных с водой, а когда он прирос к Рождеству Иоанна Предтечи, купания в реках и озерах еще больше укоренились в народных гуляньях. Главной особенностью воды на Купалу, как и огня, считали очищение.

  • люди верили, что любая вода на Купалу обладает исцеляющими свойствами;
  • купание в реках, озерах и других водоемах считали целебным, избавляющим от любых болезней;
  • колодезная вода, согласно поверьям, очищала разум и прогоняла злые помыслы;
  • тем, кто отказывался от массового купания в этот день, предрекали одиночество.

Обряды с цветами

Фото: iStock/Elena Vilkova
Праздник Ивана Купалы в языческие времена был неразрывно связан с природой во всех ее проявлениях. Люди отмечали его в полях, на опушках лесов и берегах рек, проводя там всю ночь и весь день. Потому многие приметы тесно связано с цветами и растениями.

  • самый известный ритуал на Ивана Купалу заключался в поиске цветка папоротника, который согласно верованиям, расцветал лишь на миг ровно в полночь. Тому, кто его найдет, обещалось вечное счастье, богатства и сокровенные знания об устройстве вселенной. Разные поверья по-своему описывали внешний вид цветка – кто-то говорил о маленьком серебристом ростке, а кто-то об огромном алом бутоне;
  • еще одна распространенная примета на Купалу – плетение венков. Днем их носили на голове, а вечером отпускали в реки. Той, чей венок уплывет дальше всех, обещали жить дольше всех. Тем, у кого он расплелся, говорили, что не будет замужества в грядущем году. Утонувший венок связывали с бедами и болезнями;
  • на Купалу было принято заготавливать банные веники. Люди считали, что срезанные и высушенные в этот день растения становились целебными на весь год.

Приметы про погоду на Ивана Купалу

Фото: iStock/alex_ugalek
Предки внимательно следили за погодой и природой на Купалу, веря, что многое узнают о будущем урожае, зиме и осени.
  • дождь на Купалу связывали с приходом жары через неделю, которая продержится до конца лета;
  • обильную росу считали предвестником богатого урожая;
  • безоблачное звездное небо приписывали к обилию грибов осенью;
  • с грозой на Ивана Купалу предрекали отсутствие урожая орехов;
  • громкое пение кукушки, по поверьям, говорило о холодной осени;
  • звонкий стрекот сверчка связывали с мягкой зимой.

Почему нельзя купаться на Ивана Купалу?

Фото: iStock/Johannes979
Многие слышали, что в день Ивана Купалы нельзя купаться. Однако это правда лишь отчасти. Заходить в воду нельзя было за сутки до праздника и ночью, а на следующий день, наоборот, купаться было нужно.

Что нельзя делать в День Иоанна Предтечи

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina
Важно сказать, что православная церковь выступает категорически против различных примет, народных верований и предрассудков. Верующие в этот день должны отказаться от всевозможных обрядов и встретить праздник по-христиански.

Что можно делать

Перед днем Рождества Иоанна Крестителя во всех храмах состоится всенощное бдение. На сам праздник пройдет Божественная литургия.

Православным на Рождество Иоанна Предтечи рекомендуют читать молитвы святому – о покаянии грешников, помощи заключенным, приходе к вере некрещенных и сектантов, так сам Креститель проповедовал раскаяние за грехи.

Что нельзя делать

В день Рождества Крестителя запрещаются заупокойные и поминальные молитвы, шумные алкогольные застолья, тяжелый труд и ссоры. Вместе с тем запрещено есть мясо, молочные продукты и яйца, так как праздник выпадает на время Петровского поста. Однако можно употреблять рыбу и выпить немного красного вина.

Читайте также:

День Аграфены Купальницы 6 июля: Что нужно сделать, чтобы укрепить здоровье

На удобрениях и селитре: Эксперт раскрыл, как и когда выбрать качественные арбузы и дыни

В России начнут борьбу с излишеством иностранной лексики
#вода
#купание
#реки
#дождь
#праздник
#растения
#животные
#ночь
#труд
#жизнь
#счастье
#небо
#люди
#купальный сезон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Страна»: В России умер брат советника Зеленского Михаила Подоляка
06 июля 2024, 22:41

Фото: istockphoto/Tatiana Ikoeva

В России умер брат советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка – Владимир Подоляк. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на чешский проект KIU.
Издание опубликовало фотографию с некоей могилы, на которой лежит портрет мужчины в военной форме, с погонами полковника и множеством награда. Судя по фото, 59-летний Подоляк умер полтора месяца назад – 19 мая. «Страна» заявляет, что он был военным пенсионером.

Чешский проект также опроверг заявления украинских СМИ о том, что Подоляк-старший был якобы убит в зоне СВО на Украине.

Ранее советник Зеленского Подоляк подтвердил, что у него в России живет брат, но добавил, что они не обещаются и придерживаются разных взглядов на украинский конфликт.

Читайте также:

Мирошник: Киев ответит за жестокое убийство российского военнопленного

«Единственный путь»: На Западе оценили предложение Путина по Украине

Орбан: визит в Москву продиктован поиском мира на Украине и интересами Венгрии
#проект
#фото
#сми
#сво
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На подъездах к Крымскому мосту для безопасности усилили работу пунктов досмотра
06 июля 2024, 22:25

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

На подъездах к Крымскому мосту на время летнего сезона усилили работу стационарных инспекционно-досмотровых пунктов. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в своем телеграм-канале, рассказывая о рабочей поездке в регионы. Такое решение глава министерства объяснил обеспечением безопасности для туристов.
«Это необходимо в целях обеспечения безопасности наших граждан, путешествующих в Крым и в обратном направлении», – пояснил министр.
Старовойт также посетил Краснодарский край, где вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым побывал на открытии нового Технопарка Морского государственного университета имени Ф.Ф. Ушакова.

Читайте также:

Кириенко: выставка «Россия» на ВДНХ вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты

В России начнут борьбу с излишеством иностранной лексики

В Севастополе попрощались с погибшей при ударах ВСУ педагогом Людмилой Хариной
#крым
#министр
#регионы
#краснодарский край
#всу
#рф
#мост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кириенко: выставка «Россия» на ВДНХ вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты
06 июля 2024, 21:33

Фото: сайт Кремля

Международная выставка-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на торжественной церемонии награждения ее участников.
«Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — заявил Кириенко.
В ходе торжественной церемонии Сергей Кириенко также подарил памятные статуэтки всем регионам, отличившимся на выставке-форуме.

В прошлый четверг, 27 июня, руководство выставки «Россия» сообщило, что ее посетили уже 18 миллионов человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия», чтобы сохранить наследие одноименной выставки. Строительство объекта должно начаться на территории «Экспоцентра».

Читайте также:

Сергей Кириенко наградил Московскую область за участие в выставке «Россия»

Художник из Волоколамска создал бюст героя-танкиста Голуба

Путин поздравил нового президента Ирана Пезешкиана с победой на выборах
#россия
#строительство
#выставка
#владимир путин
#президент
#сергей кириенко
#человек
#выставки
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кириенко: выставка «Россия» попала в десятку самых посещаемых мест планеты
06 июля 2024, 21:25

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В топ-10 самых посещаемых мест планеты вошла международная выставка-форум «Россия». Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в рамках церемонии награждения участников мероприятия.
«Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — сказал Кириенко.

Ранее организаторы события сообщали, что «Россию» увидели уже 18 миллионов человек. Выставка проходит на ВДНХ в столице до понедельника, 8 июля. Гости принимают участие в культурных мероприятиях, а также в насыщенной деловой и образовательной программе.

На выставке можно увидеть экспозиции со всех регионов РФ, ведущих федеральных ведомств, общественных организаций и корпораций.

Читайте также:

Сергей Кириенко наградил Московскую область за участие в выставке «Россия»

Правительство продлило до конца 2024 года запрет на экспорт риса из России

AT: Первый боевой ледокол «Иван Папанин» обеспечит России господство в Арктике
#россия
#сергей кириенко
#новости
#выставка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф