Меликов: Дагестан примет более 500 детей из Белгородской области

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Власти Дагестана выразили готовность принять детей из Белгорода и Белгородской области, которые вынуждены уезжать из дома из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.
По словам Меликова, прибывшие дети будут обеспечены жильём, транспортом, едой, для них будут организованы интересные развлечения. Он особенно подчеркнул, что ранее в Дагестане принимали приехавших из Донбасса, отправляли гуманитарную помощь жителям Турции и Сирии после землетрясения, а теперь пришло время помогать жителям Белгородской области.
Ранее сообщалось, что глава приграничного городского округа Грайворон Геннадий Бондарев призвал жителей временно уехать из города по причине регулярных обстрелов ВСУ.
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«Отдельно хочу поблагодарить наши благотворительные фонды, в том числе «Инсан», «Надежда» и «Чистое сердце», заявившие о готовности принять участие в этой работе», — сказал Меликов.
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Мария Федоровцева